Bolojan, IRONIE la „echipa câștigătoare” din PNL / MODIFICĂRI în statutul partidului: DEMISIA de onoare și vicepreședinți pe regiuni

Demisia de onoare și vicepreședinți pe regiuni, acestea sunt câteva dintre modificările aduse la Statutul PNL, adoptate sâmbătă de către Consiliul Național al partidului.

Ilie Bolojan a prezentat schimbările radicale pe care le propune pentru partidul în vederea Congresului din iulie. Principala noutate o reprezintă reintroducerea demisiei de onoare pentru președinții de organizații care obțin ultimele 10 locuri la alegeri.

Poate sunt din cauza ta, poate nu sunt din cauza ta. Cei care mă știți, vă aduceți aminte că în 2016 am fost secretarul general al PNL și pentru că PNL în 2016 n-au obținut rezultate așa cum ne-am așteptat, mi-am depus demisia. Nu s-a întâmplat nimic”, a explicat Bolojan.

Noul statut elimină sistemul de alianțe interne și introduce performanța drept criteriu principal.

În document, liberalii au introdus „reprezentanții pe regiuni”. Asta înseamnă că „este pentru prima dată când mai mult de două treimi din conducerea centrală nu va mai fi aleasă de către Congres, ci vor fi reprezentanți ai regiunilor”, a spus Bolojan.

Acesta a avut o ironie la adresa „echipei câștigătoare”, din perioada alegerilor interne din PNL, în 2021, când se confruntau Ludovic Orban și Florin Cîțu. „Nu trebuie să mai fii prieten cu echipa câștigătoare”, a spus Bolojan, în fața liberalilor.

„Asta reglează următoarele lucruri. Cei din regiunea nord-vest nu îi vor mai alege pe cei din regiunea de est. (…)

Nu mai trebuie să fii în echipa câștigătoare, nu mai trebuie să fii prieten cu șeful partidului, trebuie să fii prieten cu cetățenii din comunitățile pe care le reprezinți”, a anunțat șeful interimar al PNL.

Din cei 25 membri, 19 vor fi reprezentanții pe care în următoarele două săptămâni cei din regiuni îi vor alege, a completat Bolojan.

Bolojan a anunțat și măsuri financiare: toți aleșii locali vor contribui la acoperirea datoriilor partidului, jumătate din sumă rămânând la filialele județene, iar cealaltă jumătate mergând la centru. „Nu putem să le spunem românilor că redresăm țara dacă nu dovedim că redresăm PNL”, a argumentat el.

Partidul va rezerva aproximativ 10% din posturile de conducere pentru personalități din afara partidului, pentru a atrage „capital de profesionalism”.

Ilie Bolojan le propune liberalilor un nou congres, la încheierea mandatului „ipotetic”, în 2027.

În opinia sa, va apărea o „uzură puternică” pentru PNL, în perioada guvernării, pe care tocmai a preluat-o.

„Este foarte posibil ca după un an, un an și jumătate, să apară o uzură puternică la guvernare. De aceea le-am propus la colegi ca în 2027, când se încheie un mandat de guvernare ipotetic, cu reprezentare a PNL, să avem un congres care practic să închidă alegerile județene care se vor desfășura până atunci, în așa fel încât să puteți decide conducerea care are capacitatea să ducă partidul mai departe, dacă nu, trebuie înlocuită, pentru că în 2028 trebuie să creăm condiții pentru ca partidul nostru, dacă confirmă în guvernările naționale și locale, să aibă capacitatea să obțină un scor bun”, a încheiat șeful PNL.