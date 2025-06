EMINENȚA CENUȘIE a lui Ilie Bolojan. Cine este Ionuț Dumitru

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, că Ionuț Dumitru va fi primul său consilier onorific. Ionuț Dumitru a fost unul dintre numele vehiculate în spațiul public, săptămânile trecute, pentru funcția de premier. Potrivit Digi24, era considerat o „propunere surpriză” de premier tehnocrat, luată în calcul de președintele Nicușor Dan, conform media.

România nu are astăzi resurse proprii cu care să facă nicio lucrare mare de infrastructură, iar după 2027 probabil nu mai putem conta pe fonduri europene, România nu va mai fi pe lista de priorităţi, comenta Ionuţ Dumitru, fost economistul-şef al Raiffeisen Bank, în cadrul unei conferinţe organizată de Asociaţia Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), pentru Ziarul Finaciar, aprope acum un an, pe 17 mai 2024.

”Europa are o situaţie economică destul de complicată. Tările donatoare probabil nu vor mai fi la fel de dornice după 2027 să aloce bugete atât de mari pentru ţările beneficiare şi, trebuie să recunoaştem, România nu va mai fi pe lista de priorităţi. România nu mai este chiar o ţară săracă. La 77-78% din media UE PIB per capita la paritatea puterii de cumpărare nu mai poţi spune că eşti o ţară săracă. Sigur că avem dezechilibre foarte mari şi foarte mari diferenţe între zonele geografice ale ţării. Judeţe care au un nivel de dezvoltare mult mai scăzut şi judeţe care sunt mult mai sus decât media europeană. Bucureştiul fără Ilfov are un nivel de două ori media europeană în termeni de PIB per capita la paritatea puterii de cumpărare. După 2027 probabil nu mai putem conta pe fonduri europene”, erplica Ionut Dumitru.