Bolojan, noi detalii despre reforma PENSIILOR speciale: Va include o perioadă de tranziție de 15 ani și un plafon de 75% din ultimul salariu

Denis Andrei
28 aug. 2025, 08:51, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan - ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Premierul Ilie Bolojan a anunțat noi detalii despre pachetul de reformă a pensiilor speciale, precizând că legea va include o perioadă de tranziție de 15 ani și un plafon de 75% din ultimul salariu pentru pensiile magistraților.

Șeful Guvernului a precizat că măsurile vizează doar pensiile care vor intra în plată după adoptarea legii și a avertizat că respingerea actului normativ de către Curtea Constituțională ar afecta grav legitimitatea executivului.

„Încercăm să pregătim acest pachet cât mai bine, ținând cont de deciziile pe care Curtea Constituțională le-a emis de-a lungul anilor.

Pachetul se referă strict la ceea ce se va întâmpla în viitor, adică la pensiile care vor intra în plată după intrarea în vigoare a legii. Sper ca, respectând toate deciziile Curții și legislația în vigoare, și argumentând mai clar, proiectul să aibă șanse mari să treacă de controlul constituțional”, a declarat premierul, la Antena 3.

Bolojan a atras atenția că un eventual refuz al CCR ar bloca nu doar reforma în justiție, ci și corectarea altor dezechilibre din sistemele de pensii speciale.

„Dacă un astfel de pachet ar fi respins de Curtea Constituțională, ar fi greu de imaginat că Guvernul ar mai avea legitimitatea de a corecta și alte nedreptăți acumulate. Dezechilibrele legate de pensionari nu se regăsesc doar în acest sistem, ci și în altele, precum Ministerul de Interne sau serviciile de informații”, a subliniat premierul.

Trei direcții de reformă în justiție

Șeful Guvernului a punctat trei probleme majore pe care le vizează noua lege:

Bolojan a indicat ca primă direcție în reforma din justiție. Este vorba despre salarizarea magistraților.

„Este nevoie de o lege clară de salarizare, care să nu mai permită declanșarea de procese în cascadă pentru creșteri de salarii. În acești ani am avut peste 23.000 de procese generate de magistrați, care au costat statul cel puțin 2 miliarde de euro, iar alte sume similare trebuie plătite în continuare”, a spus Bolojan.

A doua direcție în reforma justiției este reprezentată de vârsta de pensionare.

 „Niciun sistem de justiție din Europa nu permite pensionarea magistraților la 48 de ani, după doar 25 de ani de vechime”, a punctat premierul.

Al treilea punct nevralgic al reformei din justiție este legat de nivelul pensiilor.

„Propunerea noastră este ca valoarea pensiei magistraților să nu depășească 70% din ultimul salariu. Față de pensia medie actuală de 4.800–5.000 de euro, aceasta ar scădea la aproximativ 3.500 de euro. Oricum, ea va rămâne una foarte bună, comparativ cu pensia medie din România, de 550–600 de euro”, a adăugat șeful Executivului.

Premierul a precizat că actualul pachet reprezintă „un prim pas” în direcția corectării inechităților și a sustenabilității sistemului de pensii: „Acest pachet, că ne place sau nu, vine să corecteze niște nedreptăți acumulate în timp.”

