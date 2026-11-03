Daniel Băluță a discutat cu premierul Luca Niculescu despre deblocarea programului de reabilitare termică: ”Vă rog din tot sufletul. Sunt disperați oamenii“

Premierul Luca Niculescu și Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, s-au întâlnit săptămâna trecută la inaugurarea noului spital ”Marius Nasta”. Edilul i-a cerut șefului Guvernului sprijin pentru deblocarea programului de reabilitare termică a blocurilor și a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip chiar din momentul în care îi explica premierului problemele cu care se confruntă locuitorii Sectorului 4.

Ce i-a transmis Daniel Băluță premierului Luca Niculescu

Printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Băluță a transmis că lucrările pot reduce cheltuielile cu energia cu până la 40%.

”Reabilitarea termică a blocurilor este unul dintre subiectele despre care îmi scrieți cel mai des. Și vă înțeleg! Am discutat despre această problemă și cu premierul Luca Niculescu, la inaugurarea noului spital „Marius Nasta”, și i-am cerut sprijinul pentru deblocarea programului.

Aceste lucrări pot reduce cheltuielile cu energia cu până la 40%, iar într-un oraș în care se află 55% dintre blocurile din România, vorbim despre o nevoie reală pentru foarte multe familii.

Vreau să știți că acest subiect rămâne o prioritate pentru mine și voi face tot ce pot pentru reluarea lucrărilor în Sectorul 4. Îmi doresc același lucru ca dumneavoastră: să trecem de la promisiuni și așteptare la lucruri concrete!”, a scris Băluță pe pagina sa de Facebook.

Însoțit de mesaj, Daniel Băluță a postat și un videoclip în care discută cu Luca Niculescu. În dialog cu premierul, acesta subliniază că deblocarea programului de reabilitare termică a blocurilor este o nevoie majoră pe care oamenii o au și o solicită de fiecare dată.