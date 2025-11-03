Bolojan semnează un contract de cooperare cu cel mai mare fabricant de arme al Germaniei. Ce înseamnă asta pentru România

Premierul Ilie Bolojan îl primește astăzi la Palatul Victoria pe Armin Papparger, CEO-ul gigantului industriei de apărare, Rheinmetall. Motiv pentru care nu se prezintă în Parlament pentru a da explicații despre retragerea trupelor americane. Scopul principal al întâlnirii dintre cei doi este semnarea unui contract de cooperare pentru industria de apărare. Alături de premier, va fi și ministrul Economiei, Radu Miruță, și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat semnarea contractului încă de vineri:

„Eu vă spun că luni, împreună cu premierul, vom semna un contract pentru industria de apărare cu Rheinmetall, un pas în faţă pentru ceea ce urmează să se întâmple în dezmorţirea zonei de de industrie de apărare”, a declarat ministrul Economiei.

Colaborarea cu Rheinmetall a fost discutată încă din mandatul lui Angel Tîlvăr

Fostul ministru al Apărării, Angel Tîlvăr, a anunţat în februarie 2025 că a discutat cu șeful companiei Rheinmetall despre proiectul de construire a unei fabrici de pulberi în România, printr-un parteneriat între gigantul german şi Romarm.

Tîlvăr a adăugat că acest proiect beneficiază de o finanţare de 47 de milioane de euro, care este acordată de Comisia Europeană.

Ministerul Apărării a subliniat că transferul de înaltă tehnologie şi integrarea unei părţi cât mai mari a producţiei echipamentelor contractate în capacităţi industriale de pe teritoriul naţional contribuie în mod esenţial la întărirea securităţii şi rezilienţei României, în actualul context geopolitic din regiune.

„Am discutat şi despre proiectul de construire a unei fabrici de pulberi în România, printr-un parteneriat între Romarm şi Rheinmetall, proiect care beneficiază de o finanţare de 47 de milioane de euro acordată de Comisia Europeană, prin programul ASAP. România are astfel şansa de a deveni un actor important în asigurarea aprovizionării cu muniţie la nivel european”, a declarat fostul ministru al Apărării Angel Tîlvăr.

Rheinmetall face investiții majore în România

Gigantul Rheinmetall a achiziționat recent Automecanica Mediaș și a anunțat că va produce în România transportoare blindate Lynx. Grupul german deține o participație de 72,5% din compania românească.

Rheinmetall și-a extins semnificativ capacitățile de producție. Se întâmplă în contextul creșterii cheltuielilor militare în Europa, ca urmare a războiului din Ucraina și a presiunilor făcute de guvernul german pentru modernizarea industriei de apărare.

