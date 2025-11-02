Premierul Ilie Bolojan spune „pas” invitației PSD și AUR din Parlament pentru a da explicații despre plecarea trupelor americane din România. Prim-ministrul spune că are agenda prea încărcată și cere reprogramarea pentru o altă dată, mai liberă.

Premierul Ilie Bolojan a fost convocat de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la „Ora Premierului” după aflarea veștii despre plecarea trupelor americane din România. Biroul Permanent al Camerei Deputaților a decis că și miniștrii de Externe și de Apărare ai USR, Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu, trebuie să le spună românilor care este situația reală.

Deși regulamentul Camerei Deputaților prevede obligativitatea participării în aceste cazuri, Ilie Bolojan a invocat motivul „agendei prea aglomerate” ca să participe la „Ora Premierului”. Ziua de mâine este dedicată exlusiv semnării contractului cu Rheinmetall și a discuțiilor privind Programul SAFE, de importanță economia și de apărare a țării, motivează un comunicat oficial al Guvernului,

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR la „Ora Premierului” din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16. Parlamentul este o instituție fundamentală a democrației, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată și serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetățenilor României. Agenda zilei de luni este însă foarte încărcată pentru premierul Ilie Bolojan, dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall și discuțiilor privind Programul SAFE, de importanță majoră pentru economia și capacitățile de apărare ale României. Cu asigurarea întregii sale disponibilități, premierul Ilie Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea „Orei Premierului” pentru o zi care să permită armonizarea agendelor.”, se arată în comunicatul de presă al Guvernului României.

