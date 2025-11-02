Prima pagină » Știri politice » Bolojan REFUZĂ să se prezinte în Parlament ca să dea explicații despre plecarea trupelor americane. Care sunt motivele invocate

Bolojan REFUZĂ să se prezinte în Parlament ca să dea explicații despre plecarea trupelor americane. Care sunt motivele invocate

02 nov. 2025, 19:23, Știri politice
Bolojan REFUZĂ să se prezinte în Parlament ca să dea explicații despre plecarea trupelor americane. Care sunt motivele invocate

Premierul Ilie Bolojan spune „pas” invitației PSD și AUR din Parlament pentru a da explicații despre plecarea trupelor americane din România. Prim-ministrul spune că are agenda prea încărcată și cere reprogramarea pentru o altă dată, mai liberă.

Premierul Ilie Bolojan a fost convocat de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la „Ora Premierului” după aflarea veștii despre plecarea trupelor americane din România. Biroul Permanent al Camerei Deputaților a decis că și miniștrii de Externe și de Apărare ai USR, Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu, trebuie să le spună românilor care este situația reală.

Deși regulamentul Camerei Deputaților prevede obligativitatea participării în aceste cazuri, Ilie Bolojan a invocat motivul  „agendei prea aglomerate” ca să participe la „Ora Premierului”. Ziua de mâine este dedicată exlusiv semnării contractului cu Rheinmetall și a discuțiilor privind Programul SAFE, de importanță economia și de apărare a țării, motivează un comunicat oficial al Guvernului,

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR la „Ora Premierului” din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16. Parlamentul este o instituție fundamentală a democrației, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată și serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetățenilor României. Agenda zilei de luni este însă foarte încărcată pentru premierul Ilie Bolojan, dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall și discuțiilor privind Programul SAFE, de importanță majoră pentru economia și capacitățile de apărare ale României. Cu asigurarea întregii sale disponibilități, premierul Ilie Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea „Orei Premierului” pentru o zi care să permită armonizarea agendelor.”, se arată în comunicatul de presă al Guvernului României.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Bolojan nu mai vrea să audă critici. Amendă de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care manifestă „lipsă de respect” față de funcționarii publici

Marii câștigători ai CRIZEI economice. Ce companii au sfidat măsurile lui Bolojan. Economist: „E vremea RECHINILOR”

Citește și

ULTIMA ORĂ Furios pe parteneriatul Drulă – Nicușor, Ciucu atacă cu Frank Sinatra: „Să spună lucrurile pe care le simte cu adevărat, nu cuvintele unuia care îngenunchează”
18:16
Furios pe parteneriatul Drulă – Nicușor, Ciucu atacă cu Frank Sinatra: „Să spună lucrurile pe care le simte cu adevărat, nu cuvintele unuia care îngenunchează”
POLITICĂ Ionuț Moșteanu a semnat memorandumul de înțelegere privind cooperarea militară între România și Egipt. Anunțul făcut de Ministrul Apărării
17:42
Ionuț Moșteanu a semnat memorandumul de înțelegere privind cooperarea militară între România și Egipt. Anunțul făcut de Ministrul Apărării
EXCLUSIV Întrebat de Gândul de puciul din USR, când l-a dat afară pe Nicușor Dan, Drulă răspunde că nu este adevărat. Nicușor Dan îl susține acum la Primăria Capitalei
17:41
Întrebat de Gândul de puciul din USR, când l-a dat afară pe Nicușor Dan, Drulă răspunde că nu este adevărat. Nicușor Dan îl susține acum la Primăria Capitalei
ULTIMA ORĂ Dominic Fritz a scăpat porumbelul. Nicușor Dan se însoară! A făcut anunțul în discursul de la lansarea candidaturii lui Cătalin Drulă
17:22
Dominic Fritz a scăpat porumbelul. Nicușor Dan se însoară! A făcut anunțul în discursul de la lansarea candidaturii lui Cătalin Drulă
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a confirmat. Șeful NATO, Mark Rutte, vine în România săptămâna viitoare, în contextul retragerii trupelor americane din Rom
17:14
Nicușor Dan a confirmat. Șeful NATO, Mark Rutte, vine în România săptămâna viitoare, în contextul retragerii trupelor americane din Rom
POLITICĂ Se inaugurează o nouă secție de terapie intensivă la un spital din țară. Ministrul Rogobete a făcut anunțul: „Un proiect de 10 milioane de euro”
16:54
Se inaugurează o nouă secție de terapie intensivă la un spital din țară. Ministrul Rogobete a făcut anunțul: „Un proiect de 10 milioane de euro”
Mediafax
Temperaturi record în România la început de noiembrie. ANM anunță când se răcește vremea
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Cancan.ro
Ce mesaje i-a trimis medicul Ștefania Szabo lui Daniel Balaș. Fostul preot le-a făcut publice: 'Nu sunt bine deloc'
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Un cunoscut istoric condamnă apariția versurilor legionare în Catedrala Neamului: „Nu este o scăpare”. Reacția Patriarhiei
Mediafax
Părintele inteligenței artificiale s-a răzgândit în privința temerilor legate de IA: „Cred că există speranță că putem conviețui”
Click
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
Digi24
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Cancan.ro
Daniel Balaș, furios după moartea Ștefaniei Szabo. Dezvăluiri despre calvarul prin care a trecut. Mesaj pentru fostul ei soț: 'Trebuie să știe lumea adevărul despre voi'
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
De ce căscăm? Misterul vechi de milioane de ani al unei reacții firești
POLITICĂ George Simion critică dur participarea lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Drulă: „În alte vremuri, ar fi fost suspendat imediat”
18:56
George Simion critică dur participarea lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Drulă: „În alte vremuri, ar fi fost suspendat imediat”
HALLOWEEN 1,5 milioane de oameni se adună la parada de „Ziua Morților” din Mexico City, considerată cea mai strălucitoare sărbătoare a Mexicului
18:51
1,5 milioane de oameni se adună la parada de „Ziua Morților” din Mexico City, considerată cea mai strălucitoare sărbătoare a Mexicului
ECONOMIE Cum arătau economia și industria în „Epoca de Aur”. Ce s-a ales de „moștenirea” lui Nicolae Ceaușescu
18:43
Cum arătau economia și industria în „Epoca de Aur”. Ce s-a ales de „moștenirea” lui Nicolae Ceaușescu
INEDIT Cum a reușit un bătrân să devină eroul din trenul atacat în Londra. Bărbatul a blocat loviturile atacatorilor cu capul în timp ce alt călător a vrut să folosească o sticlă de whiskey
18:34
Cum a reușit un bătrân să devină eroul din trenul atacat în Londra. Bărbatul a blocat loviturile atacatorilor cu capul în timp ce alt călător a vrut să folosească o sticlă de whiskey
EXTERNE Trucul folosit de milioane de oameni pentru a călători gratuit. La ce riscuri se supun
18:27
Trucul folosit de milioane de oameni pentru a călători gratuit. La ce riscuri se supun