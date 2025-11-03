Ilie Bolojan era așteptat astăzi, de la ora 16.00, în Parlament, la „Ora Premierului”, ca să dea explicații pentru retragerea unei părți importante a trupelor americane de pe teritoriul României, o temă ce ține de securitatea națională a României și a locuitorilor ei. Numai că aseară, după 4 zile de tăcere, Bolojan a transmis că el nu vine. A găsit un pretext – agenda prea încărcată – și a cerut Parlamentului să fie reprogramat.

Decizia de chemare a premierului Bolojan, reprezentantul de frunte al Puterii Executive, în fața Puterii Legislative, vine însă în urma unei decizii a Biroului Permanent votată săptămâna trecută de PSD și AUR. În ciuda faptului că premierul Bolojan întâi a evitat să-și confirme prezenta și apoi a găsit, brusc, pretextul programului încărcat ca să evite confruntarea cu aleșii, participarea sa – atunci când este cerută expres de Legislativ – este chiar o obligație legală. Nu ține de vreun moft sau de vreo toană a cuiva.

Potrivit Constituției – legea fundamentală a statului român pe care ar trebui să o respecte și premierul, jurisprudenței obligatorii a Curții Constituționale și Regulamentului Camerei Deputaților (lege organică) – șeful PNL este forțat de prevederile legale să vină să dea explicații în fața românilor. În caz contrar și în situația unui refuz nejustificat, așa cum arată și juriștii, Bolojan riscă să derapeze spre zona penală, în cazul în care vreo instituție de parchet este sesizată pe încălcarea legii responsabilității ministeriale.

Liderii PSD vor ca, de la tribuna Parlamentului, românilor să le fie oferite explicații de către Ilie Bolojan, ca reprezentant al Executivului, pe tema securității naționale a României și funcționării Parteneriatului Strategic cu SUA, iar partidul condus de George Simion vrea să știe de la Bolojan situația reală a pregătirii României pentru iarna 2025-2026.

Legea spune că Ilie Bolojan este obligat să participe la „Ora premierului”

Regulamentul Camerei Deputaților, care este lege organică, prevede clar și fără dubiu că premierul Ilie Bolojan este obligat să participe la „Ora prim-ministrului”. Participarea acestuia nu ține opțiunea sa personală, ci de decizia Parlamentului, având în vedere că premierul este învestit în funcție prin votul Legislativului.

În plus, așa cum spune și legea, „odată pe lună, de regulă în prima zi de luni a fiecărei luni”, premierul oricum ar trebui să dea explicații Parlamentului pe teme de actualitate, participând la „Ora prim-ministrului”. Numai că această obligație legală este ignorată atât de Ilie Bolojan cât și de precedenții premieri.

Acum, tema propusă de social-democrați pentru dezbatere este ‘retragerea trupelor americane din România – lipsa de reacție a Guvernului și implicațiile asupra angajamentelor strategice și de securitate ale României’.

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public privind decizia Statelor Unite de a retrage o parte din trupele americane staționate în România, considerăm necesar ca prim-ministrul să ofere Parlamentului o prezentare clară a poziției Guvernului și a demersurilor întreprinse în dialogul cu partenerii strategici. Solicităm ca domnul prim-ministru să prezinte: evaluarea Guvernului privind impactul acestei decizii asupra securității naționale și regionale, măsurile întreprinse pentru menținerea angajamentelor din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, modul de coordonare interinstituțională între Guvern, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Externe pe acest subiect‘, se arată în solicitarea deputaților PSD.

CCR: Principiul colaborării loiale între instituțiile/autoritățile statului determină obligativitatea participării în Parlament

Mai multe decizii ale Curții Constituționale date de-a lungul timpului au consfințit obligativitatea participării invitaților autorităților statului și chiar și a invitaților care nu fac parte din acest angrenaj – la invitațiile Parlamentului. Chiar și în cazul comisiilor parlamentare de anchetă.

Așadar, nici jurisprudența CCR nu-i dă dreptate lui Ilie Bolojan, în cazul în care va alege să ocolească Parlamentul.

Bolojan s-a fofilat 4 zile să spună dacă vine în Parlament, deși a promis un răspuns de vineri. Aseară a descoperit că are un program prea încărcat și a cerut să fie reprogramat

După decizia de miercuri a Biroului Permanent care l-a obligat pe Ilie Bolojan să vină astăzi în Parlament, premierul a spus joi, într-un interviu la Antena 1, că vineri va da un răspuns cu privire la invitație. Bolojan declara că aștepta să primească invitația „instituțională”, ca să dea și el un răspuns tot „instituțional”. Dar răspunsul n-a mai venit…

‘Când voi primi invitația instituțională, voi răspunde instituțional, în zilele următoare. Mâine. Aștept să primesc invitația instituțională și voi răspunde instituțional, dar când ai o funcție de răspundere în țara noastră sunt lucruri cu care nu te joci. Apărarea țării noastre, reprezentarea țării noastre, interesele noastre majore trebuie să fie un pachet de probleme pe care oamenii responsabili le scot din zona de lupte politice ieftine pentru a marca un punct sau altul. Și am mai spus-o, că dacă vrem să obținem rezultate maxime în plan extern pentru țara noastră, în orice domeniu, problemele noastre strategice – și apărarea este una dintre aceste probleme – nu sunt transformate într-un circ și în dispute care nu ajută cu nimic’, declara joi, premierul la Antena 1. Întrebat dacă mai discută cu președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, premierul a afirmat: ‘Discut cu toți președinții partidelor din coaliție și întotdeauna am încurajat relații de respect și de colegialitate’.

Aseară, după ora 19.00 însă, când premierul trebuia să își prezinte programul public – a venit și răspunsul. Ilie Bolojan nu vine în Parlament pentru că este ocupat. Ca atare a cerut să fie reprogramat. Totul a fost transmis printr-un comunicat sec de presă:

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR la „Ora Premierului” din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16. Parlamentul este o instituție fundamentală a democrației, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată și serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetățenilor României. Agenda zilei de luni este însă foarte încărcată pentru premierul Ilie Bolojan, dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall și discuțiilor privind Programul SAFE, de importanță majoră pentru economia și capacitățile de apărare ale României. Cu asigurarea întregii sale disponibilități, premierul Ilie Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea „Orei Premierului” pentru o zi care să permită armonizarea agendelor„.

Deși invitația din partea Parlamentului fusese de zile bune transmisă la cabinetul premierului Bolojan, premierul – în ciuda prezenței sale în programul de astăzi al Legislativului – a ținut să-și transmită refuzul de participare în ultimul moment.

Dacă nu vine în Parlament, Bolojan încalcă și Constituția. Avocatul Toni Neacșu: Premierul comite o infracțiune dacă nu merge la „Ora Premierului”

Prezența premierului este obligatorie, controlul parlamentar constituțional asupra Guvernului exercitându-se și prin intermediul explicațiilor date personal de primul ministru, la cererea Parlamentului, susține avocatul Toni Neacșu, fost membru al CSM.

Art 111 din legea fundamentală a României îl obligă pe șeful Guvernului să dea explicații în Parlament atunci când este chemat.

„Fapta prim-ministrului, invitat oficial în Parlament, de a se sustrage acestei obligații și de a nu prezenta personal informațiile solicitate, în cazul de față pe cele 4 teme, constituie infracțiune”, consideră avocatul Toni Neacșu.

Legea responsabilității ministeriale, în caz de „refuz nejustificat”: Pedeapsă cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amendă penală

„Potrivit art. 8 alin 2 lit. a) din Legea 115/1999 a responsabilității ministeriale, constituie infracțiune (de la 3 luni la 2 ani) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaților, Senatului informațiile și documentele cerute de acestea în cadrul activității de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului. Termenul maxim în care premierul Ilie Bolojan trebuie să se prezinte în Parlament este de 20 de zile, după care acest refuz devine infracțiune”, mai crede fostul membru al CSM.

