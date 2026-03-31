Bolojan spune că frontiera de est a Uniunii Europene va rămâne pentru mulţi ani cea mai relevantă a Uniunii. Ce argumente are

Ilie Bolojan a susținut un discurs în cadrul sesiunii „Pace, stabilitate, creștere echitabilă și coeziune socială la frontiera estică a Europei”, în care premierul României a vorbit despre importanța strategică a frontierei de est a Uniunii Europene, pe care o consideră cea mai importantă din punct de vedere militar, economic și de securitate.

În intervenția sa, premierul României a subliniat nevoia de întărire a acestei frontiere, în contextul impredictibilității Rusiei și al instabilității din Ucraina, care afectează siguranța Europei și a evidențiat că securitatea și dezvoltarea economică sunt interdependente, spunând că fără siguranță nu pot exista investiții și prosperitate. De asemenea, Bolojan a insistat asupra rolului infrastructurii civile și militare și al industriei în consolidarea capacității de apărare.

”Aș puncta câteva mesaje și apoi vă stau la dispoziție pentru întrebări. Frontiera de est a Uniunii Europene va rămâne pentru mulți ani și este și astăzi cea mai importantă frontieră a Uniunii, și celelalte sunt importante, avem probleme în zona Mediteranei, cu componente de migrație ilegală, dar din punct de vedere strategic, economic, militar și de apărare, această frontieră este cea mai importantă.

În următorii ani, pentru că nu putem să avem încredere că în anii următori comportamentul Rusiei va redeveni predictibil, după tot ce s-a întâmplat în ultimii ani, trebuie să ne gândim la ce înseamnă o zonă de instabilitate în Ucraina în următorii ani pentru siguranța Europei și, din acest punct de vedere, consider că frontiera de est trebuie să fie mai puternică, mai întărită în anii următori.

O frontieră de est poate fi mai întărită dacă este o combinație dintre o întărire de securitate militară și economică. Nicio zonă care nu are o anumită siguranță nu va beneficia de investiții masive care să genereze siguranță și prosperitate pentru locuitorii ei. Nicio zonă care nu are o infrastructură corespunzătoare, o combinație de infrastructură civilă și militară, care nu are o industrie minimal dezvoltată care să asigure o importanță pentru apărare, nu poate fi apărată în mod sigur”, a declarat Bolojan.

De altfel, Bolojan a vorbit și despre importanța extinderii Uniunii Europene, pe care o vede ca un factor care susține competitivitatea economică a Uniunii și a menționat că extinderea contribuie la piețe mai mari, forță de muncă și lanțuri valorice competitive. Printre altele, premierul a subliniat că extinderea este și un instrument pentru îmbunătățirea guvernării în țările candidate, prin adoptarea regulilor și standardelor europene.

”Un alt lucru foarte important este legat de componenta de extindere a Uniunii și, din punctul meu de vedere, extinderea a contribuit și va contribui la susținerea competitivității Uniunii Europene. Competitivitatea nu depinde doar de extindere, depinde de foarte mulți factori care au fost descriși de premieri, de specialiști, dar partea de extindere a susținut în acești ani competitivitatea; dacă ne gândim la piețe extinse, la consumatori, la forțe de muncă… acest lucru a făcut ca aceste lanțuri valorice să rămână competitive în toți acești ani.

Extinderea Uniunii a fost, pentru țările în care Uniunea s-a extins și cred că ar fi și pentru țările în care noi susținem să ne extindem, un factor stimulativ pentru buna guvernare a acestor țări. Rămânerea în urmă a țărilor din Europa de est, în afara de contextul istoric și geografic, este și o cauză a unui deficit de bună guvernare.

Toate țările care au intrat în Uniunea Europeană, doar prin practicile de bună guvernare, doar prin regulile Uniunii Europene, au cunoscut o îmbunătățire a calității guvernării, care a stimulat dezvoltarea economică, care a îmbunătățit calitatea vieții și care a crescut standardele oamenilor, și România este un astfel de exemplu, care și-a îmbunătățit mult calitatea vieții, indicatorii, produsul intern brut, de la aderarea din Uniune din 2007 și până astăzi.

Cred că extinderea Uniunii nu este doar un act de generozitate, așa cum s-ar putea interpreta, ci este o decizie strategică importantă pe care noi o susținem, este o investiție în dezvoltarea Uniunii Europene în anii următori și un pas important pentru competitivitate, pentru o zonă sigură, pentru piețe mai mari și o Uniune Europeană mai puternică”, a încheiat Bolojan.

