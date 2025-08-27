Bolojan spune răspicat în fața agenției de rating Moody’s că „România traversează o CRIZĂ bugetară”

Premierul Ilie Bolojan a recunoscut deschis, în fața reprezentanților agenției internaționale de rating Moody’s, că „România traversează o criză bugetară”. Mesajul a fost transmis miercuri, în cadrul unei întrevederi la Palatul Victoria, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Discuțiile cu oficialii Moody’s s-au concentrat pe măsurile deja adoptate de către Executiv pentru echilibrarea finanțelor publice și pe pașii următori.

Ilie Bolojan a subliniat că depășirea crizei necesită „un set coerent de pachete de măsuri”, care „vizează reducerea cheltuielilor statului, creșterea veniturilor bugetare, precum și prioritizarea investițiilor publice”, potrivti comunicatului Palatului Victoria.

Întrevederea cu Moody’s a inclus și o „discuție privind poziționarea României în actualul context regional, relația cu Uniunea Europeană, nivelul cheltuielilor militare și alte provocări externe”.

La discuții au mai participat șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și Ștefan Nanu, șeful Trezoreriei Statului.

Guvernul a transmis că „va continua să urmărească menținerea stabilității economice și consolidarea credibilității României în fața partenerilor și a investitorilor internaționali”.

Sursa: gov.ro

