Mesajul lui Călin Georgescu după ce a plantat pomi alături de susținătorii săi: „Am fost, suntem și vom fi împreună”

Călin Georgescu a transmis un mesaj emoționant după ce a participat la o acțiune de plantare de pomi alături de susținătorii săi. El a scris pe pagina de Facebook câteva gânduri adresate românilor, între care și mulțumiri celor care au fost prezenți la eveniment.

În postarea sa, Georgescu a subliniat importanța implicării comunității și a protejării naturii.

„Acest pământ strămoșesc ne-a fost încredințat”

De asemenea, potrivit învingătorului în turul 1 al alegerilor prezidențiale din 2024, rezultat anulat, ulterior, de CCR, gestul plantării unor copaci are o semnificație mai profundă decât simpla acțiune în sine.

„Vă mulțumesc tuturor pentru dragostea și nădejdea pe care le-ați sădit astăzi nu doar în pământ, ci și în suflete”, le-a scris Călin Georgescu românilor veniți să planteze pomi alături de el. În continuarea mesajului, el a vorbit despre responsabilitatea față de pământul și tradițiile românești, subliniind că fiecare generație are datoria de a lăsa în urmă mai mult bine decât a primit.

Iată mesajul integral apărut pe pagina de Facebook Călin Georgescu:

„Rădăcini adânci – visuri înalte

Dragii mei,

Vă mulțumesc tuturor pentru dragostea și nădejdea pe care le-ați sădit astăzi nu doar în pământ, ci și în suflete. Acest pământ strămoșesc ne-a fost încredințat cu dragoste, iar datoria noastră este să lăsăm în urmă mai mult bine decât am primit.

Vă iubesc, dragii mei!

Mi-ați făcut astăzi un dar mai frumos decât mi-aș fi putut imagina. Am fost, suntem și vom fi împreună.

Apreciez prezența și munca jurnaliștilor, tehnicienilor și fotografilor care au fost astăzi alături de noi și au documentat această zi într-un maraton de imagini și mărturii, surprinzând ceva greu de așezat în cuvinte: bunătatea, frumusețea, credința și bucuria oamenilor de a face cât mai mult bine împreună.

Astfel de momente ne amintesc un lucru simplu: România iubește și merită să fie iubită”.

