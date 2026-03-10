Prima pagină » Știri politice » Călin Georgescu merge la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar

Călin Georgescu merge la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar

10 mart. 2026, 09:08, Știri politice
Călin Georgescu merge la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar
Călin Georgescu

Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, va ajunge azi, 10 martie, la sediul Poliției din Buftea, pentru semnarea controlului judiciar. Este prima apariție a acestuia după ce judecătorii Curții de Apel București au decisă să elimine mai multe probe din cel de-al doilea dosar pentru care a fost trimis în judecată. 

Magistrații de la Curtea de Apel București au eliminat mai multe probe din dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, dar și alți apropiați ai celor doi sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Știre în curs de actualizare

