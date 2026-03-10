Deși trebuia finalizat în 2025, proiectul zonei de agrement Gușterland din Sibiu are nevoie de noi lucrări costisitoare înainte de a fi gata. Primăria a lansat o licitație pentru mutarea în subteran a unei porțiuni de aproximativ 850 de metri din linia electrică aeriană de 110 kV care traversează viitorul complex turistic.

Primăria Sibiu caută firmă pentru îngroparea a 850 de metri de linie de înaltă tensiune

Valoarea contractului ajunge la aproximativ 15 milioane de lei fără TVA, adică 18,15 milioane de lei cu TVA, iar procedura de achiziție a fost publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) luni, 9 martie 2026, conform Turnul Sfatului.

Contractul scos la licitație include realizarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor de relocare a rețelei electrice. Firma câștigătoare va trebui să se ocupe de toate demersurile necesare: verificarea proiectului, obținerea tuturor avizelor necesare și asistența tehnică pe durata execuției.

„Obiectul contractului constă în execuția lucrărilor de trecere în subteran a unui tronson de aproximativ 0,85 km al unei linii electrice aeriene de 110 kv dublu circuit și a infrastructurii de fibră optică, în scopul eliberării obiectivului propus”, se arată în caietul de sarcini elaborat pentru atribuirea acestui contract.

Termene scurte pentru proiectare și execuție

Potrivit documentației tehnice, proiectul trebuie realizat rapid. După semnarea contractului, firma care va câștiga licitația are la dispoziție maximum o lună pentru elaborarea proiectului tehnic.

Ulterior, Primăria Sibiu va avea încă o lună pentru emiterea autorizației de construire și aprobarea proiectului, după care se poate da ordinul de începere a lucrărilor.

Pentru execuția finală a lucrărilor, firma respectivă va avea la dispoziție cel mult trei luni, iar recepția finală ar urma să fie realizată într-un interval de aproximativ 30 de zile.

Companiile interesate de preluarea contractului pot depune oferte până la 20 aprilie 2026.

În evaluarea ofertelor, prețul va avea o pondere de 40%, iar restul criteriilor sunt tehnice: experiența managerului de proiect, experiența inginerului responsabil de proiectarea rețelelor electrice și durata garanției oferite pentru lucrări, cuprinsă între cinci și șapte ani.

Decizia a venit de la Brașov: „Lucrările sunt estimate la aproximativ 15.000.000 de lei”

Inițial, relocarea liniilor de înaltă tensiune nu a fost prevăzută în proiect. Planul inițial prevedea doar protejarea infrastructurii existente.

Situația s-a schimbat după ce Distribuție Energie Electrică România a regionalei Brașov a decis că soluția inițială nu mai este potrivită.

„Soluția inițială comunicată de DEER sucursala Sibiu, în ceea ce privește protejarea rețelei LEA (linia aeriană de energie electrică – n.r.) 110 kV care traversează amplasamentul obiectivului de investiții, viza îngrădirea culoarului de trecere și realizarea a patru subtraversări realizate prin profil de tunel semi-îngropat. Ulterior, DEER Brașov, deținătorul rețelei de pe amplasament, în urma deciziei din cadrul comisiei CTE-Z (comitetul tehnico-economic -n.r.) din data de 03.10.2024, a comunicat necesitatea modificării soluției de protejare a LEA 110 kV, respectiva cablarea (îngroparea în subteran cu toate lucrările conexe). Lucrările pentru îngroparea LEA 110 kV sunt estimate la aproximativ 15.000.000 de lei, fără TVA, și constau în: îngroparea a șase linii aeriene, cu o lungime de aproximativ 1.644 m (rezultând un total de aproximativ zece km), 3,3 km cablu echipotențial și aproximativ doi km de fibră optică, precum și alte lucrări conexe”, arătau reprezentanții Primăriei Sibiu, în octombrie 2024, în Consiliul local.

Proiectul Gușterland trebuia finalizat în 2025

Contractul pentru realizarea zonei de agrement Gușterland a fost atribuit în octombrie 2023, unei asocieri conduse de Con-A Operations, pentru 46,11 milioane de lei fără TVA.

Inițial, proiectarea trebuia finalizată în trei luni, iar lucrările în aproximativ un an, astfel că inaugurarea era estimată pentru ianuarie 2025.

Termenele s-au prelungit însă din cauza mai multor probleme: perioadele de iarnă în care lucrările nu au putut continua, întârzierile în avize și apariția unor lucrări suplimentare.

Primul act adițional la contract a fost semnat în decembrie 2024, când valoarea lucrărilor a fost majorată cu 5,4 milioane de lei pentru consolidarea terenului și reconfigurarea unor zone din proiect.

„Având în vedere instabilitatea terenului, se impun reconfigurări: loc de joacă – repoziționare; traseu pietonal, zonă de schi și tubing, traseu biciclete, clădirea multifuncțională, tiroliene, zone de popas, terasa panoramică, sania de vară, completare cu dotări”, după cum enumerau reprezentanții administrației locale în anunțul referitor la actul adițional.

În iulie 2025, contractul a fost modificat din nou, fiind prelungit termenul de execuție cu nouă luni, până la 3 aprilie 2026, tocmai din cauza problemelor legate de rețelele electrice din zonă.

„Prelungirea termenului de execuție a lucrărilor se datorează faptului că, până la data prezentului act, nu a fost emis avizul DEER pentru linia de 110 kV; faptului ca este necesara relocarea traseelor LEA/LES care blochează accesul și execuția Obiectelor 3-SJ, 4-TP, 5-TB, 7 și 11-D; faptului că dosarul tehnologic pentru sania de vara (Obiect 2-SV) a fost condiționat de către producător de relocarea liniilor de 20 și 40 kV, care erau la rândul lor condiționate de obținerea avizului DEER pentru soluția liniei de 110 kV; lucrările pentru execuția tirolianei (Obiect 8-TIR) sunt afectate de alunecarea de teren; decalării lucrărilor la Obiectul 10 (P-Parcare) datorită utilizării temporare a terenului, ca zona de depozitare pentru tronsoanele livrate etapizat; definitivarea soluției tehnice și de design interior/exterior pentru Obiectul 1-CM (clădire multifuncțională)”, enumerau reprezentanții administrației locale.

Contractul a fost modificat de mai multe ori

În septembrie 2025, valoarea contractului a fost redusă cu 2,3 milioane de lei fără TVA, sumă aferentă lucrărilor care urmau să fie realizate separat pentru eliberarea amplasamentului și adaptarea rețelelor electrice.

Ulterior, în februarie 2026, contractul a fost actualizat din nou pentru a reflecta ajustările cu inflația. În prezent, valoarea totală a proiectului Gușterland a ajuns la 54,87 milioane de lei fără TVA.

Recomandarea autorului: