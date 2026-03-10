Elias Charalambous, la plecarea din România: „Poate voi reveni la FCSB”

Elias Charalambous a plecat din România, la trei zile după ce și-a dat demisia de la FCSB.
Antrenorul cipriot a vorbit despre fani, i-a mulțumit lui Gigi Becali pentru șansa de a antrena echipa roș-albastră și a anunțat că Mihai Pintilii, secundul său care de asemenea s-a despărțit de FCSB, îl poate urma ca parte din staff la viitoarea formație pe care o va prelua.
Charalambous, 45 de ani, a câștigat două titluri de campion în Superliga, 2024 și 2025, două Supercupe și a calificat echipa în optimile Europa League.
La FCSB vine ca antrenor Mirel Rădoi și Gigi Becali promite că nu se mai implică în aspectele tactice ale echipei.
„Am avut 3 ani uimitori. A fost o călătorie minunată. Cel mai important e ce s-a întâmplat în ultimele două zile. Mesajele pe care le-am primit de la fani reprezintă cea mai mare victorie. Când vii aici e un lucru, dar să pleci așa, primind atâtea mesaje, e ceva ce nu poți cumpăra. Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor, celor care susțin clubul în România. Nu doar lor, vreau să le mulțumesc tuturor românilor pentru cum s-au comportat cu mine, pentru cum m-au tratat. Mi-am făcut mulți prieteni buni care vor fi alături de mine toată viața. Cele mai importante momente pentru mine au fost ultimele două zile. Cel mai important e cum pleci. Iar tot acest respect pe care l-am primit, nu doar de la fanii noștri, ci și de la fanii altor echipe. În ultimele două zile, m-am întâlnit prin oraș cu suporteri Dinamo, Rapid, iar aceștia mi-au arătat respect. Asta e totul. Celelalte momente importante au fost trofeele și aventurile europene, astea sunt cele mai frumoase momente de la acest club”, a declarat Elias Charalambous, marți dimineață la aeroport, potrivit GSP.
Elias Charalambous, despre Gigi Becali: „Plec mulțumit, nu sunt sunt supărat. Lui Gigi i-am dat un mesaj, nu am vorbit, el a fost ocupat, eu la fel. E o persoană care mi-a acordat o șansă mare. Vreau să-i mulțumesc”.
Elias Charalambous, despre Pintilii: „Suntem 5-6 oameni în staff-ul meu. Mihai mi-a spus că vrea să mă urmeze, deci cred că pasul următor va fi făcut împreună…Momentan, vreau să ajung la familie, la copii, la soție, îmi e dor de ei după acești 3 ani. Apoi, voi vedea ce urmează, nu vreau să mă grăbesc, am nevoie de timp să mă recuperez după acești 3 ani, apoi să mă duc cu foame la viitoarea echipă”.
Acest club m-a ajutat mult ca antrenor. Mai am lucruri de îmbunătățit, dar experiența asta e foarte utilă pentru mine. Am zis mereu că atunci când pleci de undeva trebuie să o faci în termeni buni, nu se știe când te poți întoarce. Nu știi ce se întâmplă în viață, poate voi reveni. La FCSB au mai revenit antrenori, deci poate voi reveni și eu, nu se știe niciodată. Dar acum vreau o nouă provocare – Elias Charalambous