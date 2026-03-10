Elias Charalambous a plecat din România, la trei zile după ce și-a dat demisia de la FCSB.

Antrenorul cipriot a vorbit despre fani, i-a mulțumit lui Gigi Becali pentru șansa de a antrena echipa roș-albastră și a anunțat că Mihai Pintilii, secundul său care de asemenea s-a despărțit de FCSB, îl poate urma ca parte din staff la viitoarea formație pe care o va prelua.

Charalambous, 45 de ani, a câștigat două titluri de campion în Superliga, 2024 și 2025, două Supercupe și a calificat echipa în optimile Europa League.

Elias Charalambous, la plecarea din România: „Poate voi reveni la FCSB”

La FCSB vine ca antrenor Mirel Rădoi și Gigi Becali promite că nu se mai implică în aspectele tactice ale echipei.

„Am avut 3 ani uimitori. A fost o călătorie minunată. Cel mai important e ce s-a întâmplat în ultimele două zile. Mesajele pe care le-am primit de la fani reprezintă cea mai mare victorie. Când vii aici e un lucru, dar să pleci așa, primind atâtea mesaje, e ceva ce nu poți cumpăra. Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor, celor care susțin clubul în România. Nu doar lor, vreau să le mulțumesc tuturor românilor pentru cum s-au comportat cu mine, pentru cum m-au tratat. Mi-am făcut mulți prieteni buni care vor fi alături de mine toată viața. Cele mai importante momente pentru mine au fost ultimele două zile. Cel mai important e cum pleci. Iar tot acest respect pe care l-am primit, nu doar de la fanii noștri, ci și de la fanii altor echipe. În ultimele două zile, m-am întâlnit prin oraș cu suporteri Dinamo, Rapid, iar aceștia mi-au arătat respect. Asta e totul. Celelalte momente importante au fost trofeele și aventurile europene, astea sunt cele mai frumoase momente de la acest club”, a declarat Elias Charalambous, marți dimineață la aeroport, potrivit GSP.

Elias Charalambous, despre Gigi Becali: „Plec mulțumit, nu sunt sunt supărat. Lui Gigi i-am dat un mesaj, nu am vorbit, el a fost ocupat, eu la fel. E o persoană care mi-a acordat o șansă mare. Vreau să-i mulțumesc”.

Elias Charalambous, despre Pintilii: „Suntem 5-6 oameni în staff-ul meu. Mihai mi-a spus că vrea să mă urmeze, deci cred că pasul următor va fi făcut împreună…Momentan, vreau să ajung la familie, la copii, la soție, îmi e dor de ei după acești 3 ani. Apoi, voi vedea ce urmează, nu vreau să mă grăbesc, am nevoie de timp să mă recuperez după acești 3 ani, apoi să mă duc cu foame la viitoarea echipă”.