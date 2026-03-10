O țară care deține arma nucleară ia măsuri radicale în criza petrolului. Școlile au fost închise, iar săptămână de lucru, redusă

Una dintre puterile nucleare ale lumii ia măsuri radicale din cauza crizei petrolului. Astfel, școlile au fost închise, iar săptămână de lucru, redusă.

Potrivit Mediafax, premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, ordonă reduceri de 50% ale combustibilului.

Măsurile luate de Pakistan

Pentru a supraviețui crizei petrolului declanșate de războiul din Iran, Islamabadul va închide școlile timp de două săptămâni și va muta o parte din activitatea guvernamentală online. Iar săptămâna de lucru a fost redusă la 4 zile.

Măsurile sunt luate pentru a reduce consumul de combustibil, după ce prețurile petrolului au crescut brusc din cauza războiului din Iran, a transmis premierul Shehbaz Sharif.

Prim-ministrul pakistanez a ordonat măsuri de austeritate guvernamentală radicale, reducând alocațiile pentru combustibil cu 50% și retrăgând 60% din vehiculele oficiale de pe șosele pentru a combate creșterea exorbitantă a prețurilor petrolului cauzată de blocada Strâmtorii Ormuz.

Benzina a crescut cu un preț record de 55 de rupii pe litru săptămâna trecută, iar națiunea importatoare de energie se confruntă cu închiderea sălilor de clasă, săptămâni de lucru de patru zile și interdicții de aer condiționat, deoarece țițeiul la nivel global atinge peste 105 dolari pe baril. Începând de săptămâna viitoare, toate școlile se închid timp de 14 zile, în timp ce universitățile trec complet la mediul online pentru a reduce naveta studenților.

Islamabadul depinde de importuri

Campania lui Sharif de economisire a combustibilului vizează fiecare picătură în contextul dependenței aproape totale a Pakistanului, stat care deține arma nucleară, de importurile de energie.

„Pentru a stabiliza economia, am luat decizii dificile”, a declarat premierul, recunoscând că există un control minim asupra prețurilor globale determinate de război care afectează pompele locale.

Departamentele guvernamentale se vor confrunta cu reduceri de 50% ale cotelor de combustibil timp de două luni. 60% din mașinile oficiale – excluzând autobuzele și ambulanțele – vor fi blocate.

Doar 50% din personal se prezintă la birouri, cu excepția serviciilor esențiale. Operațiunile guvernamentale se reduc la patru zile pe săptămână. Departamentele reduc cheltuielile cu 20%, interzicând achizițiile de vehicule, aparate de aer condiționat și mobilier, în timp ce limitează călătoriile miniștrilor în străinătate.

Pakistanul importă practic toată energia, ceea ce face ca inflația să fie hipersensibilă la haosul din Orientul Mijlociu. Banca Centrală a menținut rata dobânzii de politică monetară la 10,5%, dar a semnalat „o incertitudine sporită” cu privire la perspectivele inflației din cauza perturbărilor din jurul Strâmtorii Ormuz.

Conflictul dintre SUA, Israel și Iran, stat care a închis Strâmtoarea Ormuz, tranzitată de o treime din petrolul mondial, prinde Pakistanul între importuri exorbitante și rezerve în scădere. Sharif minimizează povara cetățenilor, dar impune raționalizarea pe timp de război în întreaga birocrație.

Închiderea sălilor de clasă semnalează gravitatea crizei: educația este sacrificată pentru a conserva combustibilul necesar nevoilor critice, mai notează sursa citată.

