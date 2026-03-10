Prima pagină » Actualitate » Deputat USR: “Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim de la guvernare”

Luiza Dobrescu
10 mart. 2026, 10:16, Actualitate
Ales pe listele destinate cetăţenilor români cu domiciliul în afara ţării, deputatul USR pare hotărât ca partidul său, de data aceasta, să ducă până la final mandatul cu care au fost încredinţaţi de români, în coaliţia de guvernare. Atât este de sigur că vor şi reuşi, încât spune că Uniunea Salvaţi România nu va ieşi de la guvernare „nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă”.

Declaraţia îi aparţine lui Iulian Lorincz şi a fost susţinută publică, luni seara, în cadrul unei emisiuni de la Antena 3 CNN, acolo unde deputatul a fost invitat.

Ulterior, acesta a postat şi pe facebook, ca să fie sigur, probabil, că a înţeles toată lumea din colaiţie mesajul şi, în special, cei de la PSD, pe care-i consideră autorii morali ai „iadului declanşat împotriva Oanei Țoiu și a noastră, a USR”.

„Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieșim de la guvernare. Am spus-o astăzi la Antena 3 CNN și o repet. Știu că asta vrea PSD, de aceea au declanșat iadul împotriva Oanei Țoiu și a noastră, a USR”, scrie Lorincz, pe facebook.

Deputatul USR aruncă mănuşa celor de la PSD pe care-i asigură de faptul că toate acţiunile pe care ei cred că PSD le întreprinde împotriva lor nu fac altceva decât să-i motiveze să continue.

Nu pentru că ne e frică de opoziție, am fost acolo, știm cum e. Ci pentru că am venit la guvernare cu un mandat clar: reformă!

„Ne numesc „cancer”, „gunoaie umane”, „otravă politică”. Îi disperă că facem reforme, aplicăm aceleași reguli pentru toți și îi decuplăm de la banii publici. Nu ne intimidează.

Am intrat în acest Guvern și ne-am ținut de cuvânt și față de alegători și față de partenerii de coaliție. Știm că ceea ce facem ajunge să deranjeze toată rețeaua lor de interese, iar asta ne motivează să CONTINUĂM.”

