Bulgaria investește 620.000.000 de dolari în noul sistem de rachete americane pentru apărarea litoralului la Marea Neagră

Mihai Tănase
10 mart. 2026, 10:30, Știri externe
Foto: Profimedia images - Imagine cu rol ilustrativ

Bulgaria va achiziționa din Statele Unite un sistem de rachete de coastă Naval Strike Missile în valoare de aproximativ 620 de milioane de dolari. Contractul vizează întărirea apărării la Marea Neagră și creșterea interoperabilității cu NATO.

Bulgaria face un pas major în modernizarea capacităților sale militare, după ce a decis să achiziționeze din Statele Unite un sistem de rachete de coastă în valoare de aproximativ 620 de milioane de dolari. Programul are ca obiectiv consolidarea securității în regiunea Mării Negre și integrarea mai strânsă a armatei bulgare în structurile NATO, scrie Mediafax.ro.

Potrivit informațiilor publicate de Novinite, acordul include sistemul Naval Strike Missile (NSM), conceput pentru lovirea țintelor navale la distanțe mari și pentru întărirea capacității de apărare a litoralului.

Achiziția este considerată un element esențial pentru monitorizarea și protejarea flancului estic al Alianței Nord-Atlantice, într-o regiune cu importanță strategică majoră.

Pachetul militar include și trei sisteme Link-16 Multifunctional Information Distribution System – Joint Tactical Radio Systems. Acestea permit schimbul securizat de informații tactice în timp real între forțele aliate, facilitând coordonarea operațiunilor în cadrul NATO.

Contractul cuprinde o gamă largă de echipamente și servicii de suport, printre care rachete tactice anti-navă NSM, rachete de antrenament și rachete inerțiale, rachete de telemetrie, precum și centre mobile de control al focului dotate cu sisteme de comunicații.

De asemenea, vor fi livrate lansatoare mobile de rachete, vehicule pentru transport și încărcare, precum și sisteme GPS NavStrike-M utilizate pentru ghidarea precisă a rachetelor.

Programul american include sprijin tehnic pe termen lung

Programul include și console pentru instruirea operatorilor, dispozitive criptografice pentru protejarea comunicațiilor militare și sisteme dedicate schimbului securizat de date tactice. În plus, contractul prevede furnizarea documentației tehnice, simulatoarelor de antrenament, pieselor de schimb, suportului software și serviciilor de integrare.

Contractantul principal al programului este compania norvegiană din industria de apărare Kongsberg Defence and Aerospace AS, dezvoltatorul sistemului Naval Strike Missile.

Autoritățile americane au transmis că tranzacția are rolul de a consolida securitatea unui aliat NATO și de a sprijini stabilitatea regională.

„Vânzarea propusă va sprijini obiectivele de politică externă și securitate națională ale Statelor Unite prin îmbunătățirea securității unui aliat NATO care reprezintă o forță pentru stabilitatea politică și economică în Europa”, se arată în notificarea Departamentului Apărării al Statelor Unite.

Potrivit oficialilor americani, noul sistem de rachete de coastă va permite Bulgariei să răspundă mai eficient amenințărilor actuale și viitoare și va îmbunătăți interoperabilitatea cu forțele Statelor Unite și ale NATO.

Pentru implementarea programului, reprezentanți ai guvernului american și ai contractorului vor fi detașați temporar în Bulgaria pentru o perioadă de până la cinci ani, pentru a oferi asistență tehnică și sprijin operațional.

