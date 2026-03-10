Dacă regimul de la Teheran va supraviețui, ar putea fi obligat să acorde Moscovei o influență politică semnificativă în schimbul furnizării de arme și ajutor umanitar. Atacurile Statelor Unite și ale Israelului au provocat pagube colosale Iranului, ucigându-l pe liderul suprem Ali Khamenei și distrugând infrastructura militară și politică. Chiar dacă regimul iranian reușește să se agațe, luptele vor ajunge să afecteze interesele Rusiei și să pună în pericol proiectele sale în regiune.

Cu toate acestea, scrie jurnalistul Nikita Smagin – a cărui activitate se concentrează pe afacerile internaționale și, mai ales, pe Iran și politica dusă de Rusia în Orientul Mijlociu – există puține șanse ca Kremlinul să renunțe la Teheran.

„Într-adevăr, războiul ar putea face în cele din urmă regimul iranian mai dependent ca niciodată de Moscova”, avertizează acesta într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Consecințele războiului

Cu toate acestea, este posibil să se identifice o serie de tendințe.

Pe termen scurt, Rusia pare să aibă de câștigat. În special, va câștiga mai mulți bani din vânzările de energie.

Luptele au dus deja la creșterea prețurilor petrolului și gazelor, iar blocada de către Teheran a strâmtorii Ormuz ar putea împinge prețurile globale ale petrolului la niveluri fără precedent.

„Dacă acest lucru continuă, ar putea duce la o criză energetică globală care ar face hidrocarburile rusești mai atractive, în ciuda sancțiunilor occidentale. În plus, prăbușirea exporturilor iraniene înseamnă că Rusia își poate mări livrările de petrol către China (compensând astfel decizia Indiei de a cumpăra mai puțin țiței rusesc)”, scrie Nikita Smagin.

„Dacă regimul supraviețuiește, moștenirea războiului va însemna instabilitate”

Cu toate acestea, un război prelungit ar pune în pericol interesele Rusiei în Iran. În primul rând, punctează Smagin, ar pune la îndoială viabilitatea coridorului de transport Nord-Sud propus care leagă Rusia de Oceanul Indian.

Deși există îndoieli cu privire la faptul că acest lucru va fi vreodată profitabil, coridorul are o valoare strategică pentru Kremlin, deoarece economia rusă are nevoie de acces la piețele globale după ce rutele tradiționale occidentale au fost închise prin sancțiuni.

„În al doilea rând, ar îngreuna înființarea unui «hub de gaze» rusesc în Iran. Logica acestui proiect este similară cu cea a coridorului Nord-Sud: deși profitabilitatea sa este neclară, Moscova speră că un hub va facilita diversificarea rutelor de aprovizionare și va permite revenirea gazului rusesc pe piețele globale.

Multe alte proiecte rusești în Iran ar putea fi, de asemenea, dărâmate de conflictul actual.

Acestea includ implicarea Rusiei în producția de petrol prin intermediul companiei ZN Vostok.

Construcția de către corporația nucleară de stat Rosatom a unor noi unități la centrala nucleară din Bushehr (în 2025, Moscova și Teheranul au ajuns, de asemenea, la un acord preliminar de 25 de miliarde de dolari pentru construirea Centralei Nucleare Hormoz).

Asistența pe care o acordă Rusia pentru construirea centralei termice Sirik.

Dacă regimul supraviețuiește, moștenirea războiului va însemna instabilitate, guvernare proastă, proteste, infrastructură devastată și incertitudine generală, iar investițiile ar fi o pierdere de timp.

Dacă va exista o schimbare de regim, însă, este probabil ca noul guvern iranian să fie anti-rus și dornic să rupă legăturile cu Moscova”, continuă jurnalistul Nikita Smagin.

„Kremlinul nu vrea să-și ruineze relațiile cu Trump”

Prin urmare, nu este surprinzător că Moscova a criticat imediat acțiunile Statelor Unite și ale Israelului, numindu-le „act neprovocat de agresiune armată” și o încălcare a dreptului internațional. Putin a condamnat fără echivoc asasinarea lui Khamenei.

„În același timp, Kremlinul are puține modalități de a influența situația. Este dificil de imaginat că Rusia ar risca o confruntare cu Statele Unite și Israelul pentru a salva regimul iranian, astfel încât intervenția militară directă poate fi exclusă.

Moscova își prețuiește relația cu Israelul, care susține menținerea de către Rusia a bazelor militare în Siria ca o contrapondere față de Turcia.

Nici Kremlinul nu vrea să-și ruineze relațiile cu Trump – încă nutrește speranțe de a ajunge la un acord privind Ucraina.

Drept urmare, Moscova s-a limitat la exprimarea indignării față de atacuri și la solicitarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite.

Cu toate acestea, dacă – într-o formă sau alta – regimul iranian va supraviețui, Moscova ar putea încerca să transforme situația în avantajul său. Când rachetele vor înceta să zboare, Rusia va fi una dintre puținele țări din lume pregătite și capabile să colaboreze cu Teheranul.

După ce au fost bombardate de Iran în timpul celui mai recent conflict, partenerii tradiționali ai Iranului, precum Emiratele Arabe Unite sau Qatar, este puțin probabil să dorească restabilirea legăturilor politice sau economice”, mai scrie Nikita Smagin.

„Moscova ar putea fi capabilă să exercite presiune”

Un regim izolat la Teheran nu ar avea de ales decât să ceară ajutorul Moscovei, iar Moscova și-a arătat deja disponibilitatea de a consolida legăturile militare.

În ultimii ani, Teheranul a primit mai multe avioane de antrenament rusești Yak-130, câteva zeci de vehicule blindate Spartak, arme ușoare (inclusiv puști cu lunetă Orsis T-5000M) și – în ianuarie 2026 – elicoptere de atac.

„De asemenea, au fost semnate contracte pentru ca Rusia să furnizeze Iranului până la cincizeci de avioane de vânătoare Su-35 și nu mai puțin de 500 de sisteme portabile de apărare aeriană Verba (MANPADS).

Deși echipamentul militar rusesc nu va ajuta regimul să reziste Statelor Unite și Israelului, ar putea fi util în cazul unei revolte armate sau al unui război civil.

Într-un astfel de scenariu, pare puțin probabil ca Teheranul să poată plăti Moscova pentru sprijinul său.

Dar Moscova are multă experiență când vine vorba de a ajuta țările prietene în schimbul unei părți din suveranitatea lor: de exemplu, acordul dintre Kremlin și fostul președinte sirian Bashar al-Assad.

Moscova ar putea fi capabilă să exercite presiune nu doar prin intermediul aprovizionării militare, ci și prin ajutor umanitar.

Companiile rusești au oprit exporturile de cereale către Iran în mijlocul luptelor, iar după sfârșitul războiului, Teheranul va trebui să găsească o modalitate de a plăti pentru reluarea acestora.

Este adevărat că războiul amenință viabilitatea multor afaceri rusești în Iran – dar este puțin probabil ca acest lucru să însemne că Moscova va deveni mai puțin interesată de țară. Dimpotrivă, Kremlinul ar încerca aproape sigur să exploateze un Iran postbelic devastat, izolat pe plan internațional, pentru a-și spori influența regională”, încheie Nikita Smagin analiza publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

