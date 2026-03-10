Prima pagină » Actualitate » Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a scos și le-a dus la spălat

Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a scos și le-a dus la spălat

Luiza Dobrescu
10 mart. 2026, 06:00, Actualitate

La Palatul Parlamentului, zidurile cad, perdelele şi draperiile zac nespălate cu anii. Acesta pare să fie tabloul dezolant în care aleşii noştri de la Camera Deputaţilor îşi desfăşoară activitatea legislativă, fără ca măcar să observe sau să fie deranjaţi de ambient. În urma articolului Gândul despre perdelele murdare ale deputaţilor, firma care se ocupă de curăţenie s-a mobilizat imediat.

A doua zi după apariţia articolului în care arătam ce culoare gri spre negru au căpătat impozantele pânze care acoperă de mai bine de 30 de ani ferestrele Casei Poporului,  presărate cu găuri şi pete de tot felul din loc în loc, în sectorul Camerei Deputaţilor, s-a întâmplat ceva.

Citește aici:Pe lângă multele recorduri, Casa Poporului pare să mai lupte pentru unul: recordul rușinos pentru cele mai murdare perdele. Și nu e singura problemă. Gândul a fotografiat dezastrul administrativ de la Parlament

Lungul hol care îi uneşte pe deputaţi de colegii senatori, brăzdat de ferestre înalte, pe partea stângă, arăta luni ca o gură mare şi ştirbă. Au fost luate perdelele, împreună cu draperiile, şi duse la spălat, probabil.

Prin urmare, măcar de Paştile acestea, deputaţii români vor putea să-şi desfăşoare activitatea într-o încăpere curată şi plăcut mirositoare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Pe lângă multele recorduri, Casa Poporului pare să mai lupte pentru unul: recordul rușinos pentru cele mai murdare perdele. Și nu e singura problemă. Gândul a fotografiat dezastrul administrativ de la Parlament

Casa Poporului, „fabrica de legi” a României, moare răpusă de legile fizicii. Clădirea emblematică a Capitalei se năruie bucată cu bucată

