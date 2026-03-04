Călin și Cristela Georgescu, mesaj la moartea lui Jolt Kerestely, „A zidit în timp o parte din sufletul artistic al României”

Unul dintre cei mai cunoscuți compozitori ai muzicii ușoare românești, Jolt Keresztély, a murit marți, 3 martie, la vârsta de 91 de ani. În acest sens, Călin și Cristela Georgescu au transmis un mesaj de condoleanțe familiei sale.

Călin și Cristela Georgescu au transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care și-au exprimat regretul față de moartea compozitorului de muzică ușoară românească Jolt Keresztély.

Călin și Cristela Georgescu, mesaj la moartea lui Jolt Kerestely

„A trecut în veșnicie Jolt Keresztély.

Ne rugăm pentru mângâierea familiei sale și – pentru toată munca lui de o viață pusă în slujba culturii poporului român – Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în rândul drepților, în Lumina și Bucuria Feței Sale.

Prin muzică, prin fiecare partitură și prin fiecare artist pe care l-a inspirat, Joly a zidit în timp o parte din sufletul artistic al României.

Deși în 2025 s-au împlinit 50 de ani de la apariția șlagărului „Copacul”, prin fibrele acestuia curge mai departe, spre nemurire, esența românească pură, dincolo de timp și dincolo de infinit…

Călin și Cristela GEORGESCU”, au transmis aceștia pe Facebook.

Cine a fost Jolt Kerestely

Compozitor, instrumentist şi dirijor, Jolt Kerestely s-a născut la 12 mai 1934, în comuna Şiclod, judeţul Harghita. A absolvit Conservatorul de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj în 1963, potrivit joltkerestely.ro.

Corepetitor la Institutul Pedagogic (1962-1964), a fost şi dirijor la Casa de cultură a studenţilor din Cluj-Napoca

Ajuns în Bucureşti, în 1964, a fost angajat ca regizor muzical la Radio Televiziunea Română, unde a lucrat 30 de ani. Din anul 1976, a fost membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

