Victor Ponta a rememorat episoadele din perioada în care era prim-ministru și se întâlnea cu Traian Băsescu la Palatul Cotroceni. Fostul premier susține că fostul președinte îl invita la whisky înaintea discuțiilor, deși știa că nu consumă această băutură. Ponta a explicat că la aceste întâlniri se aștepta de fiecare dată ca președintele să apară cu noi acuzații și a dezvăluit că la acest episod făcea trimitere când a spus, după consultările cu Nicușor Dan, că a băut apă pentru prima dată la o astfel de întâlnire.

Victor Ponta a condus Guvernul României în perioada mai 2012 – noiembrie 2015, în timpul mandatelor prezidențiale ale lui Traian Băsescu și Klaus Iohannis. Relația cu fostul șef al statului a fost marcată de conflicte politice, iar întâlnirile de la Cotroceni au rămas, în relatarea fostului premier, asociate cu o anumită tensiune.

Ponta a povestit cum îl suna Băsescu și îl invita la un whisky, în timp ce el se gândea că amabilitatea fostului președinte anunța, de fapt, o nouă problemă.

„Deci îmi sună telefonul: «Ce faci, băi?» «Domnule președinte, muncesc.» «Hai să-ți dau un whisky.» Și mă pregăteam pe drum: să vezi ce sigur mai scoate ceva, un plagiat, un dosar, un ceva. Deci, când era drăguț și amabil și mă chema la un whisky, era sigur”, a povestit Victor Ponta, într-un podcast.

Ce a vrut să spună Ponta când a afirmat că a băut apă la întâlnirea cu Nicușor Dan

Fostul premier a explicat și la ce se referea când a făcut o remarcă despre băutura servită la consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Ponta a spus atunci că era pentru prima dată când bea apă la o întâlnire de acest fel, iar afirmația a fost interpretată de unii drept o observație fără o semnificație aparte.

În realitate, susține Ponta, comparația viza întâlnirile cu Traian Băsescu și obiceiul fostului președinte de a-l invita la whisky.

„După care, tu ai fost singurul care a înțeles, singurul din lumea asta care a înțeles că m-am dus acum la consultări la Nicușor Dan și i-am zis: «Domnule președinte, e prima dată când beau apă când vin la consultări». Toată lumea a zis: «Băi, dar ce l-a apucat pe Ponta? S-a tâmpit? Îi spune lui Nicușor că de ce bea apă?». Eu mă refeream la ceva ce doar cunoscătorii știu”, a explicat fostul premier.