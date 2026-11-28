Deputata AUR Laura Gherasim, autoarea raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, anunță că va depune săptămâna viitoare două sesizări penale la Parchetul General. Una dintre ele vizează circumstanțele anulării scrutinului, iar cealaltă se referă la declarațiile unor jurnaliști, politicieni și comentatori publici despre alegătorii lui Călin Georgescu și George Simion. Printre persoanele nominalizate de parlamentară se numără Cristian Tudor Popescu, Mugur Ciuvică, Radu Buzăianu și Iulian Chifu.

Două sesizări penale anunțate de Laura Gherasim

Președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților spune că va sesiza procurorii în urma cercetării parlamentare privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Al doilea demers vizează declarații făcute în spațiul public despre susținătorii unor candidați la alegerile prezidențiale.

Anunțul vine la câteva zile după ce Laura Gherasim a prezentat raportul de peste 430 de pagini privind anularea scrutinului din 2024. De asemenea, demersul este făcut după ce, joi, 26 noiembrie, Parchetul General a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva liderului AUR, George Simion, cercetat pentru instigare publică.

Deputata a explicat ce urmărește prin cele două sesizări și care sunt prevederile legale pe care își întemeiază al doilea demers.

„Săptămâna viitoare voi depune la Parchetul General două sesizări penale. Prima sesizare penală, pe care o voi depune în urma cercetării parlamentare pe care am efectuat-o, privește anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Cea de-a doua sesizare penală privește declarațiile publice îndreptate împotriva cetățenilor români și are ca temei art. 369 din Codul penal, care sancționează incitarea la violență, ură sau discriminare”, transmite Laura Gherasim, într-un comunicat de presă.

Cristian Tudor Popescu, Mugur Ciuvică și Radu Buzăianu, printre cei nominalizați

Pentru cea de-a doua sesizare, Laura Gherasim invocă declarații făcute în perioada celor două campanii prezidențiale, din 2024 și 2025. Deputata susține că unele intervenții televizate, editoriale și postări din mediul online au vizat alegătorii în funcție de opțiunile lor electorale și consideră că acestea trebuie analizate de procurori prin prisma articolului 369 din Codul penal.

„Una este să condamni acțiunile conducerii unui stat, inclusiv în contextul anulării alegerilor, și cu totul alta este să condamni un popor pentru acțiunile conducătorilor săi. (…) Am ascultat luni de zile declarațiile unor politicieni, ale unor jurnaliști și ale unor oameni care se bucură de multă vreme de posibilitatea de a intra, prin intermediul televiziunilor, în casele românilor”, afirmă deputata.

Printre exemplele prezentate de Laura Gherasim se află declarații ale jurnalistului Cristian Tudor Popescu despre votanții lui Călin Georgescu și George Simion, dar și intervenții ale lui Radu Buzăianu și Mugur Ciuvică referitoare la susținătorii fostului candidat la prezidențiale.

„Cristian Tudor Popescu, în martie 2025, îi numea pe votanții lui Călin Georgescu și George Simion «niște bestii naturale sub aparența de „bieți” români». Radu Buzăianu, la B1 TV, în ultima ediție din 2024 a emisiunii «Bună, România», vorbea despre analfabetismul funcțional al susținătorilor lui Călin Georgescu, încheindu-și intervenția cu expresia «Fir-ați ai dracu’ de comuniști!».

Mugur Ciuvică, Antena 3 CNN, în emisiunea moderată de Mihai Gâdea, îi numea pe susținătorii lui Călin Georgescu «pleava societății». Pentru această emisiune au fost depuse 16 sesizări la CNA. Propunerea de sancționare nu a întrunit numărul necesar de voturi. Iulian Chifu, în ianuarie 2025, vorbea despre diferite categorii de susținători ai lui Călin Georgescu, despre trimiterea unora în închisoare și supunerea altora unor procese de deradicalizare”, se arată în comunicatul deputatei AUR.

Lista exemplelor invocate nu se oprește aici. Laura Gherasim amintește și o emisiune realizată de Valeriu Nicolae, în aprilie 2025, cu titlul „George Simion de la Alianța pentru Unirea Rataților”, un editorial semnat de Paul Palencsar și o postare a lui Hari Bucur-Marcu, preluată de presa centrală în decembrie 2024.

Deputata spune că va cere verificarea declarațiilor făcute pe parcursul a șapte luni, în intervalul care cuprinde atât alegerile prezidențiale anulate, cât și scrutinul organizat ulterior, în mai 2025.

Ce probe vrea deputata să prezinte procurorilor

Laura Gherasim anunță că va solicita documente și înregistrări de la Consiliul Național al Audiovizualului și de la mai multe televiziuni. Verificările ar urma să vizeze atât emisiunile difuzate, cât și materialele apărute în presa scrisă și online.

Deputata susține că prevederile Codului penal trebuie aplicate în mod egal, indiferent dacă persoanele vizate sunt jurnaliști sau alte persoane publice.

„Doamnă procuror general, art. 369 din Codul penal există și pentru oamenii aceștia, din câte știu eu. Nu scrie nicăieri că un jurnalist are mai multe drepturi decât cetățeanul despre care vorbește la televizor.

Voi solicita obținerea rapoartelor de monitorizare ale CNA, a înregistrărilor emisiunilor difuzate de Antena 3 CNN, B1 TV, Digi24, Realitatea Plus, România TV, TVR, Pro TV, Euronews și celelalte televiziuni, precum și cercetarea declarațiilor publicate în presa scrisă și online în perioada 1 noiembrie 2024 – 31 mai 2025”, precizează deputata AUR.

Aceasta mai spune că nu intenționează să limiteze verificările la persoanele și exemplele menționate în comunicatul de presă. În opinia sa, trebuie analizate toate declarațiile care ar putea intra sub incidența articolului 369, fără să conteze orientarea politică a autorilor sau candidatul pe care aceștia l-au susținut.

„Nu mă interesează dacă autorii acestor declarații sunt oameni de stânga sau de dreapta și nici dacă i-au susținut pe George Simion, Nicușor Dan, Crin Antonescu, Victor Ponta, Elena Lasconi sau pe oricare dintre ceilalți candidați, fie la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, fie la noile alegeri prezidențiale, organizate în mai 2025 după anularea alegerilor democratice din 2024.

Voi solicita identificarea și tragerea la răspundere penală a tuturor celor care au săvârșit fapte ce intră sub incidența art. 369 din Codul penal”, mai afirmă Laura Gherasim.

Ce spune deputata AUR despre dosarul lui George Simion

Deputata AUR a comparat demersul pe care urmează să îl facă la Parchetul General cu ancheta deschisă în cazul liderului partidului, George Simion, după declarațiile acestuia din martie 2025, în urma respingerii candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Laura Gherasim spune că vrea să afle cât timp le va lua procurorilor să analizeze sesizările pe care le va depune și declarațiile pe care le consideră relevante pentru cercetarea penală.

„În cazul lui George Simion, procurorilor le-a trebuit o singură zi pentru a se sesiza din oficiu pentru instigare publică. Vreau să știu de cât timp va avea nevoie Parchetul General pentru a cerceta faptele pe care le voi aduce la cunoștința procurorilor”, afirmă parlamentara.

George Simion a dobândit, joi, 26 noiembrie 2026, calitatea de inculpat în dosarul în care este cercetat pentru instigare publică. Potrivit procurorilor, liderul AUR ar fi îndemnat publicul, prin intermediul unei rețele sociale, la comiterea unor infracțiuni grave împotriva unor persoane, în contextul invalidării candidaturii lui Călin Georgescu de către Biroul Electoral Central, în martie 2025.

Raportul privind anularea alegerilor prezidențiale prezentat de AUR are peste 430 de pagini

Prima sesizare anunțată de Laura Gherasim are la bază cercetarea parlamentară desfășurată de aceasta în calitate de președintă a Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților.

Luni, 23 noiembrie, deputata a prezentat raportul intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”. Documentul are peste 430 de pagini și analizează circumstanțele în care Curtea Constituțională a adoptat Hotărârea nr. 32 din 6 decembrie 2024, prin care a fost anulat întregul proces electoral pentru alegerea președintelui României.

Laura Gherasim a anunțat că va face publice ambele sesizări, împreună cu documentele anexate, în ziua în care acestea vor fi depuse la Parchetul General.

„Ambele sesizări penale, împreună cu documentele anexate, vor fi făcute publice în ziua depunerii lor la Parchetul General. Cu demnitate mi-am asumat acest mandat în Parlamentul României și tot cu demnitate îl voi încheia”, conchide Laura Gherasim.