Zeci de mii de oameni sunt loviți de trăsnet în fiecare an. Care sunt efectele unui curent de cinci ori mai fierbinte decât Soarele și cum te poți proteja?

Caitlin Thomas își amintește că a realizat că s-a întâmplat ceva îngrozitor, fără a înțelege însă pe deplin ce anume. Ea și partenerul ei ajunseseră la un festival de muzică, la aproximativ 270 km nord de Melbourne, la începutul după-amiezii. Au început să-și instaleze corturile și un foișor pentru umbră, când cerul s-a întunecat brusc, iar ploaia a devenit extrem de violentă. O rafală puternică de vânt s-a stârnit, iar Caitlin i-a cerut partenerului ei să țină de foișor, ca să nu fie luat de vânt, potrivit The Guardian.

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„Apoi m-a rugat să țin și eu de el. Am auzit un tunet uriaș, care a făcut parcă să se cutremure pământul de sub noi”, povestește ea.

„A fost ca și cum ne-am fi aflat într-o cupolă de tunete. În mai puțin de trei secunde, totul a devenit un alb orbitor și am simțit un șoc electric străbătându-mi corpul.” Și-a văzut partenerul, pe Harry Gordon, zăcând pe pământ, nemișcându-se.

Cum au fost afectați cei doi tineri de trăsnet

Grant Kirkby, un expert în atenuarea riscurilor asociate trăsnetelor, din Australia de Vest, consideră că aceștia au fost afectați de un „descărcător ascendent” (sau „lider ascendent”).

„Pe măsură ce trăsnetul începe să coboare dintr-un nor de furtună, acesta creează un câmp electric extrem de puternic la nivelul solului”, explică el.

„Ca răspuns la acest câmp electric, mici canale de electricitate pot începe să se deplaseze în sus, de la sol și prin diverse obiecte – precum copaci, clădiri, structuri metalice sau chiar oameni.”

„Practic, acești curenți electrici ascendenți «concurează» pentru a stabili o conexiune cu trăsnetul care se apropie. Atunci când unul dintre ei reușește să se conecteze, se închide circuitul electric dintre nor și sol, rezultând acea descărcare luminoasă intensă pe care o vedem.”

Structura metalică a foișorului – un conductor excelent – ​​a permis curentului electric să circule cu ușurință prin ea, explică expertul. Prin urmare, ceea ce au trăit cei doi a fost, mai degrabă, o descărcare electrică decât o lovire directă; un fenomen similar cu cel prin care a trecut o prezentatoare meteo din China, în timpul unei transmisiuni în direct, în timp ce ținea o umbrelă, scrie sursa citată anterior.

„Nu este neapărat nevoie ca o persoană să se afle exact în punctul în care trăsnetul lovește solul pentru a fi rănită”, afirmă Kirkby.

Caitlin descrie experiența ca fiind „extrem de dureroasă: „A fost aproape ca și cum toți mușchii s-ar fi contractat simultan”. În urma incidentului, s-a simțit slăbită și amețită, suferind totodată de o durere de cap apărută instantaneu. Însă ea și Gordon au avut un noroc extraordinar. După ce au fost transportați la spital cu ambulanța și monitorizați timp de câteva ore, tinerii au primit confirmarea că sunt în afara oricărui pericol.

Arsurile nu sunt singura problemă

La nivel global, se estimează că între 6.000 și 24.000 de persoane își pierd viața anual din cauza trăsnetelor, iar 240.000 suferă diverse vătămări. În Australia, potrivit lui Kirkby, începând cu anul 2023, una până la două persoane au fost ucise anual de trăsnete, iar peste 100 au fost rănite. Mulți dintre cei afectați resimt consecințe pe termen lung – și nu din cauza arsurilor, așa cum se crede adesea.

„Arsurile sunt, de obicei, foarte ușoare”, explică prof. Mary Ann Cooper, cadru universitar pensionat de la Universitatea din Illinois, Chicago, care a realizat studii medicale asupra victimelor trăsnetelor și a publicat o carte gratuită despre reducerea riscului de vătămare cauzată de acestea.

Ea precizează că daunele sunt de natură neurologică. Pe termen scurt, pot provoca „keraunoparalizie” (termenul „kerauno” provine din limba greacă și înseamnă „trăsnet”) la nivelul picioarelor sau al brațelor. De asemenea, pot apărea pierderea cunoștinței sau o stare de confuzie similară cu cea provocată de o comoție cerebrală. Printre efectele pe termen lung se numără dificultăți de învățare, amnezie, dureri de cap, modificări de personalitate, iritabilitate, dureri cronice, tulburări de somn și amețeli. Mulți dintre supraviețuitori suferă de tulburare de stres post-traumatic.

Cum ne putem proteja?

Nu trebuie să fii în mijlocul unei furtuni pentru a fi lovit. Folosește regula „fulger-tunet” pentru a estima distanța până la o furtună care se apropie.

„Lumina circulă aproape instantaneu”, explică Kirkby, „dar sunetului îi ia aproximativ trei secunde să parcurgă un kilometru”. Dacă numeri 30 de secunde sau mai puțin între momentul în care vezi fulgerul și cel în care auzi tunetul, înseamnă că furtuna se află la o distanță de până la 10 km, iar tu ar trebui să te pui la adăpost.

Cea mai importantă măsură de protecție este să intri într-o clădire solidă, spun Cooper și Kirkby. O altă opțiune sigură este un vehicul cu caroserie metalică și plafon rigid. Acest lucru nu se datorează anvelopelor din cauciuc, ci faptului că, în cazul unui impact, curentul electric circulă pe suprafața metalică. După ce furtuna a trecut, rămâi la adăpost timp de 30 de minute.

Biroul Australian de Meteorologie avertizează că nu există niciun loc sigur în aer liber în timpul unei furtuni. Totuși, dacă nu poți găsi un adăpost, încearcă să-ți reduci expunerea, recomandă Kirkby. „Ține picioarele apropiate și încearcă să găsești o zonă mai joasă, astfel încât să nu fii cel mai înalt punct din jur”.

De ce nu trebuie să te întinzi pe sol

Nu căuta adăpost lângă un obiect mai înalt decât tine. Dacă stai sub un copac, de exemplu, poți fi lovit de o descărcare laterală.

Kirkby subliniază cât de important este să-ți ții picioarele apropiate – și, sub nicio formă, să nu te întinzi pe sol. Totul ține de egalizarea tensiunii electrice.

„Gândește-te la o pasăre care stă pe o linie electrică de înaltă tensiune – cu 110.000 până la 130.000 de volți – și nu pățește nimic; dă din aripi, cântă și se simte de minune. Însă, dacă aripa păsării atinge un alt obiect, cum ar fi un fir din apropiere, apare o diferență de potențial, ceea ce determină trecerea curentului electric. La fel se întâmplă și în cazul oamenilor”, explică el.

Dacă ai picioarele depărtate, se creează o diferență de potențial care permite curentului electric din sol să circule prin corp.