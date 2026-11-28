Ministrul Muncii, Florin Manole, a reacționat după conferința de presă susținută vineri de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în care au fost prezentate datele privind deficitul bugetar și evoluția economiei. Manole spune că, deși deficitul la zece luni este de 3,92%, statul are solicitări suplimentare de 47,6 miliarde de lei, dintre care 19,1 miliarde reprezintă obligații certe neacoperite. Ministrul a vorbit și despre pensii, dar și despre bugetul pentru 2027.

Florin Manole, despre deficitul bugetar și datoriile statului

Florin Manole consideră că cifrele prezentate de ministrul Finanțelor trebuie privite în ansamblu, nu doar prin prisma deficitului înregistrat în primele zece luni ale anului.

„Am văzut conferința colegului meu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Cifrele trebuie citite integral, nu selectiv”, a scris ministrul Muncii pe pagina sa de Facebook.

Manole atrage atenția că, pe lângă deficitul de 3,92%, raportul indică solicitări suplimentare de 47,6 miliarde de lei. Din această sumă, 19,1 miliarde de lei reprezintă obligații certe ale statului care nu au fost încă acoperite. Ministrul susține că reducerea deficitului raportat nu înseamnă că toate problemele financiare au fost rezolvate, în condițiile în care statul are în continuare sume importante de achitat.

„Asta înseamnă că nota de plată nu a dispărut. A fost împinsă în viitor”, a continuat el.

Ce spune Manole despre bugetul pentru 2027

Ministrul Muncii a făcut referire și la efectele măsurilor luate pentru reducerea deficitului. Acesta susține că românii au resimțit înghețări și majorări de taxe, în timp ce firmele au așteptat să primească banii pentru plățile și deconturile datorate de stat.

Pentru anul 2027, Florin Manole cere un buget care să țină cont de toate obligațiile financiare ale statului, inclusiv de cheltuielile cu pensiile.

„în timp ce Bolojan se lăuda cu reducerea deficitului, românii au suportat înghețări și taxe, iar firmele au așteptat plăți și deconturi „Pentru 2027 avem nevoie de un buget realist, care să includă pensiile și toate obligațiile certe ale statului. Nu cifre cosmetizate, ci plăți la timp”, adaugă Manole.

Florin Manole: Indexarea pensiilor trebuie respectată

Ministrul Muncii a vorbit și despre creșterea pensiilor, precizând că nu a văzut în declarațiile lui Alexandru Nazare o poziție potrivit căreia acestea nu ar trebui majorate. Manole spune că rămâne valabil angajamentul din programul de guvernare, iar indexarea pensiilor trebuie făcută potrivit prevederilor legale.

„să zică de faptul că pensiile nu trebuie să crească. Rămâne cum am stabilit în programul de guvernare, respectarea legii în privința indexării pensiilor este obligatorie”.

Alexandru Nazare: Economia dă semne de revenire

În conferința de presă de vineri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că deficitul bugetar al României rămâne printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană.

Acesta a vorbit și despre evoluția economiei în trimestrul al treilea, când produsul intern brut a crescut cu 2,1% față de trimestrul anterior. Potrivit ministrului, aceasta este cea mai bună creștere trimestrială din ultimii peste patru ani.

„Datele recente ne arată că economia dă semne de revenire În trimestrul al treilea din acest an, PIB-ul a crescut cu 2,1% față de trimestrul anterior, marcând cel mai bun ritm trimestrial din ultimii peste patru ani”, a declarat Nazare.