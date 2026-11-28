Fostul premier și fostul ministru de Finanțe, Florin Cîțu, lansează un avertisment după creșterea de 2,1% a PIB-ului în trimestrul III.

Florin Cîțu avertizează că estimarea de creștere economică de 2,1% din trimestrul III din 2026 nu confirmă o revenire durabilă. El amintește că datele INS din 2022 au fost revizuite semnificativ și cere prudență în elaborarea bugetului pentru 2027. Fostul ministru de Finanțe avertizează că supraestimarea revenirii economice ar putea duce la noi taxe și măsuri fiscale.

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„Pentru cei care au scos șampania și sărbătoresc revenirea economiei pe baza unei singure observații statistice: în 2022, INS anunța o creștere de 5,3% pentru primul trimestru față de trimestrul precedent, pe seria ajustată sezonier. În noiembrie, aceeași creștere a fost revizuită agresiv in jos la 1,5%.

Acum, acel +2,1% din trimestrul III 2026 este tot o estimare de creștere față de trimestrul precedent, pe seria ajustată sezonier. Urmează revizuirile. Economia este cu doar 0,1% peste trimestrul III al anului trecut și rămâne pe minus în primele nouă luni.

Nu știu dacă revizuirea din 2022 se va repeta. Volatilitatea seriei trimestriale justifică însă foarte multă prudență. Dar știu sigur că o singură estimare preliminară nu confirmă o revenire durabilă.

Și mai știu că este iresponsabil și chiar periculos să construiești bugetul pentru 2027 mizând pe ideea că această singură observație confirmă redresarea economiei. Doar dacă ai pierdut legătura cu economia și cu viața reală poți transforma un semnal provizoriu într-o certitudine bugetară. Exact rețeta pentru o situație și mai gravă în 2027 (alte taxe mărite, alte intervenții cu bocancii în economie)”, spune Florin Cîțu pe Facebook.

PIB-ul României a înregistrat o creștere cu 2,1% în trimestrul III

PIB-ul României a crescut cu 2,1% în trimestrul III din 2026 față de trimestrul anterior. Totuși, în primele 9 luni, economia a scăzut cu 1% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Raportat la trimestrul III din 2025, creșterea a fost de 0,1% pe seria brută și de 0,3% pe cea ajustată sezonier. Vezi aici informații.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto