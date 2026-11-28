România înregistrează cea mai mare diferență din Europa între șomajul tinerilor și cel al adulților. În trimestrul al doilea din 2026, rata șomajului în rândul persoanelor de 15-24 de ani a fost de 30,7%, țara ocupând locul al doilea din 35 de state europene.

Bosnia și Herțegovina are cea mai ridicată rată a șomajului în rândul tinerilor, de 32,2%, urmată de România (30,7%) și Macedonia de Nord (29%). Media UE este de 15,6%, de trei ori peste nivelul înregistrat la adulții de 25-74 de ani, arată Euronews, care a analizat date ale Eurostat.

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România prezintă cea mai mare diferență din Europa între șomajul tinerilor și cel al adulților

România are și cel mai mare decalaj dintre șomajul tinerilor și cel al adulților. Și anume, de 25,5 puncte procentuale. Rata în rândul tinerilor este de 5,9 ori mai mare. Problema persistă din 2007, când șomajul tinerilor a depășit media UE.

România are și cea mai mare pondere din UE de tineri care nu muncesc și nu urmează studii. Datele arată un procentaj de 19,2% în 2025, față de media europeană de 11%. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) indică rezultatele școlare slabe printre principalele cauze.

Cele mai mici ponderi ale tinerilor fără loc de muncă și studii sunt în Malta (6,8%) și Germania (7,3%). În schimb, Italia are 18,2%, Franța 21,6%, iar Spania 23,9%. Potrivit unui expert al Organizației Internaționale a Muncii, Austria, Germania și Elveția facilitează accesul tinerilor pe piața muncii prin învățământ dual și programe de ucenicie.

Experții explică diferențele prin lipsa de experiență și schimbările frecvente de joburi la începutul carierei. Un raport al șomajului tinerilor de peste 3 ori mai mare decât cel al adulților indică dificultăți speciale pe piața muncii. Contractele temporare și concedierile pot afecta pe termen lung cariera tinerilor.

„La fel cum relațiile romantice se destramă mai des când oamenii sunt tineri, la fel se întâmplă și cu relațiile de muncă dintre firme și angajați”, spune Juan J. Dolado, profesor la Universitatea Carlos III din Madrid.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ