Alice Weidel l-a acuzat pe Boris Johnson că ar fi sabotat negocierile de pace de la Istanbul, din martie-aprilie 2022 de la Istanbul.

Lidera partidului naționalist Alternativa pentru Germania îl consideră pe fostul premier britanic principalul vinovat pentru eșecul discuțiilor dintre Kiev și Moscova încă din primele săptămâni ale războiului. La fel ca Marine Le Pen, candidata naționalistă la președinția Franței, Alice Weidel promite că dacă va ajunge cancelarul la Berlin, Germania va opri de îndată finanțarea și furnizarea de arme Ucrainei.

Acuzații la adresa fostului premier britanic

Încă din prima fază a începerii războiului, marile puteri occidentale, printre care Regatul Unit, au început să furnizeze armament Ucrainei pentru a rezista în fața invaziei ruse și au impus sancțiuni economice dure Federației Ruse.

Alice Weidel l-a acuzat pe fostul premier britanic în maniera în care a făcut-o liderul rus Vladimir Putin în interviul cu Tucker Carlson.

„Este foarte trist că ei au urmat ordinele la cererea domnului Johnson”, a spus liderul rus, care a sugerat că Marea Britanie a prelungit războul.

La rândul ei, șefa opoziției germane a declarat că fostul premier britanic „l-a ținut în frâu” pe Volodimir Zelenski pe durata negocierilor de la Istanbul din 2022 și că Marea Britanie a gestionat „complet greșit așteptările”.

Și premierul ceh, Andrej Babis, a afirmat că un acord a fost aproape încheiat în aprilie 2022: „Apoi a venit Boris Johnson”.

Premierul slovac Robert Fico a declarat că Ucraina a făcut o greșeală fatală ascultând Occidentul „rusofob”.

Boris Johnson se apără, respingând acuzația catalogată de el drept „un nonsens total și propagandă rusească”.

Alice Weidel: Ucraina și Rusia au fost la un pas de încetarea războiului

Weidel suisține că cele două părți au ajuns la un acord de pace ce cuprindea condiții mai favorabile Kievului decât cele la care s-ar putea aștepta la negocierile curente, potrivit The Telegraph. Ea a declarat întrun interviu pentru podcastul realizat de Welt deținut de Axel Springer că guvernul Johnson a contribuit la prelungirea conflictului pe care ea l-a caracterizat ca fiind „deja pierdut” pentru Kiev.

Continuarea finanțării Ucrainei de către guvernul actual de la Berlin dăunează economiei, securității naționale și finanțelor publice ale Germaneii, a argumentat Weidel într-un interviu pentru The Economist. Șefa opoziției este de părere că Germania trebuie să înceteze imediat să mai finanțeze Ucraina împotriva invaziei ruse.

Alice Weidel, lidera partidului care a obținut victorii semnificative în alegerile regionale din Germania din acest an, face apel la și la reluarea dialogului dintre Berlin și Moscova. Ea insistă că economia germană are nevoie de energia rusească ieftină pentru a rămâne competitivă, potrivit Politico.

Alice Weidel cere Ucrainei să renunțe la teritoriile revendicate de Rusia

În cadrul podcastului pentru televiziunea germană Welt, Alice Weidel a cerut Kievului să cedeze teritoriile cu populații vorbitoare de limbă rusă, revendicate de Moscova de peste un deceniu.

Totodată, acuză Ucraina că ar fi provocat războiul cu Rusia după ce și-a atacat propria populație civilă. Weidel a insistat că războiul trebuie oprit imediat, iar teritoriile cu populațiile vorbitoare de limbă rusă (Donețk, Luhansk, Herson, Zaporojie și Crimeea), pe care Putin le consideră ca fiind parte a Federației Ruse, trebuie cedate definitiv Moscovei.

Weidel avertizează că rușii „nu vor renunța” la teritoriile vizate.

„Chiar și înainte de invadarea Donbasului, Ucraina își ataca populația locală, inclusiv cu rachete. Acest lucru este trecut sub tăcere în mod constant. Înainte de asta, am avut o situație apropiată de un război civil, când a început persecutarea populației vorbitoare de limbă rusă. Au existat două încercări de a ajunge la pace – Minsk I și Minsk II. Ucraina pur și simplu nu a respectat acordurile.”, a spus Alice Weidel, care a susținut, de asemenea, că la Kiev a avut loc o „lovitură de stat” ce ar fi fost finanțată de ONG-uri. „Președintele pro-rus de la Kiev a fost înlăturat de la putere printr-o lovitură de stat finanțată de organizații neguvernamentale occidentale. Așa că trebuie să întreb: de ce a fost creată, de la bun început, o tensiune atât de mare, încât am ajuns în această situație teribilă în care oameni nevinovați, de ambele părți, mor în fiecare zi?” a spus ea.

Despre negocierile de pace de la Istanbul

În urma negocierilor din 2022, Ucraina era dispusă să accepte neutralitatea permanentă, fără aderare la NATĂ și fără trupe străine. În schimb, urma să primească garanții de securitate din partea statelor europene.

Însă, după ce Rusia a solicitat reducerea trupelor Kievului de la 250.000 la 85.000 de militari, Ucraina a respins proiectul final de acord, considerat echivalent cu o capitulare.

David Arahmia, fostul negociator-șef al Ucrainei, susține că premierul britanic Boris Johnson le-a spus oficialilor de la Kiev că „nu ar trebui să semneze niciun acord cu rușii – haideți doar să luptăm”, fiind dovada că Marea Britanie a sabotat acordul de pace dintre Ucraina și Rusia.

Sursa Foto: Guvernul Ucrainei/Alice Weidel- Facebook