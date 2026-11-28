Decembrie este guvernată de o rună a începuturilor, nu a încheierilor, care aduce mesaje importante pentru fiecare zodie. Astrele anunță o lună cu schimbări semnificative, iar una dintre zodii renaște din propria cenușă.

Potrivit numerologului Mihai Voropchievici, ultima lună a acestui an aduce schimbări importante. Venus intră în Scorpion pe 4 decembrie, Mercur în Săgetător pe 6 decembrie, iar Luna Nouă are loc în noaptea de 8 spre 9 decembrie.

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Saturn și Neptun își reiau mersul direct, Jupiter intră în retrogradare, iar Marte rămâne în Fecioară. Pe 21 decembrie are loc solstițiul de iarnă, când Soarele intră în Capricorn, iar în noaptea de Ajun se formează Luna Plină în Rac, relatează Huff.

Zodia care renaște pe final de an

O zodie renaște din propria cenușă pe final de an, totul se așază și merge într-o direcție bună în viața acesteia. Mai exact, este vorba despre Săgetător, iar faptul că este luna în care acești nativi își serbează ziua de naștere reprezintă un avantaj.

Până pe data de 21 decembrie, Soarele se află în zodia Săgetător, Mercur vine pe 6, iar Luna Nouă din noaptea de 8 spre 9 se face tot în această zodie. Va fi o perioadă foarte bună pentru acești nativii și este recomandat să își pună în minte un singur gând pentru noul an.

În zona profesională lucrurile sunt puțin agitate. Săgetătorii vor avea mult de muncă și vor apărea și situații care nu le convin. Totuși, deși este o perioadă mai grea, va trece. Când vine vorba de viața sentimentală, totul se așază și nu va fi nevoie să insistați.