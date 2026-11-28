Ion Cristoiu susține că fostul candidat la președinție a dat „dovadă de întărire a simbolului”, după toate abuzurile din dosar. Scriitorul susține că Georgescu nu are nevoie să fie președinte al țării, căci este deja președinte în „conștiința multor români”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„Imaginea domnului Călin Georgescu se hrănește din greșelile pe care le fac ceilalți”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu susține că tot ce i s-a întâmplat lui Călin Georgescu este regretabil, dar dovedește o întărire „a simbolului”. Acesta consideră că imaginea fostului candidat la președinție se hrănește din erorile celorlalți. Scriitorul spune că, cu cât sunt mai „nemernici” ceilalți, cu atât „icoana lui Călin Georgescu crește”. Din acest punct de vedere, adaugă el, „icoana” poate să crească infinit datorită „capacității ăstora de a face prostii”.

„Tot ce i s-a întâmplat lui Călin Georgescu n-a fost altceva decât o dovadă de întărire a simbolului. Imaginea domnului Călin Georgescu se hrănește din tembelismele și greșelile pe care le fac ăștia. Cu cât sunt mai tembeli, mai nemernici, cu atât icoana lui Călin Georgescu crește. Din acest punct de vedere, capacitatea ăstora de a fi nemernici, de a face prostii, fiind infinită, cred că și icoana poate să crească la infinit.”, explică publicistul.

România, țara cu 2 președinți

Scriitorul susține că Georgescu nu are nevoie să fie ales președinte al României. Acesta consideră că țara are 2 președinți: unul la Cotroceni și unul „în conțtiința românilor”. El crede că este de preferat să fii în conștiința oamenilor, decât să ocupi un loc la Cotroceni.

„Domnul Călin Georgescu nu are nevoie să fie ales președinte al României. Pentru că noi avem doi președinți: unul real la Cotroceni și unul în conștiința multor români. Din acest punct de vedere, eu aș prefera să fiu în conștiința românilor decât să fiu la Cotroceni.”, precizează Cristoiu.

Călin Georgescu a fost eliberat din arestul preventiv

Călin Georgescu a fost eliberat din arestul preventiv după 56 de zile și plasat în arest la domiciliu, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel București. Magistrații au respins contestația procurorilor DIICOT și au menținut soluția Tribunalului București, care dispusese înlocuirea măsurii preventive. Acesta a fost întâmpinat de susținătorii săi, în fața cărora a susținut un discurs în care le-a mulțumit familiei, avocaților și românilor care l-au sprijinit în perioada petrecută după gratii. Georgescu și-a reafirmat nevinovăția și a susținut că este victima unor dosare fabricate politic.