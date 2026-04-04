Când vrea AUR să depună moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Ce spune Petrișor Peiu, întrebat dacă se așteaptă ca PSD să-i susțină

Olga Borșcevschi

Petrişor Peiu, preşedintele Consiliului Naţional de Conducere AUR, a doua funcţie în ierarhia partidului, spune că partidul este decis să depună moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan în fiecare sesiune parlamentară, iar în actuala sesiune, cel probabil acest demers va fi făcut în luna mai, după ce vor fi anunţate datele oficiale privind starea economiei.

„În fiecare sesiune a actualei legislaturi, noi am decis să depunem moţiune de cenzură. Momentul moţiunii de cenzură probabil că este cel care vă interesează. Acum, ca principiu, în săptămâna mare, în săptămâna luminată, nu prea cred că e normal să facem moţiuni de cenzură. Eu personal am anunţat şi am vorbit şi cu colegii, ar fi foarte interesant să avem această dezbatere a moţiunii de cenzură undeva pe 13 mai sau după, ziua în care vom avea oficial al treilea trimestru de scădere economică, adică deja criză în toată regula. Pentru că atunci se va comunica oficial de la Institutul Naţional de Statistică rezultatul pe primul trimestru. Acum rezultatul este anticipat, că toţi indicatorii care compun indicatorul ăsta global de creştere economică arată foarte prost pentru economia României pe primul trimestru”, a declarat Petrişor Peiu sâmbătă, într-un interviu acordat postului Prima Tv.

La întrebarea dacă social-democraţii să susţină moţiunea AUR, Peiu a răspuns: „Nu ştiu ce să spun”.

„PSD poate depune propria moţiune de cenzură”

El a sugerat că PSD poate depune propria moţiune de cenzură, precizând că, în trecut, PSD a răsturnat prin moţiune, în Parlament, Guvernul condus, la acea avreme, de Sorin Grindeanu.

„Părerea mea, că ei negociază. (…) Numirea şefilor parchetelor, respectiv şefilor celor două servicii de informaţii, SRI şi SIE. Şi cred că PSD-ul este cumva parte în această împărţire. Eu cred că nici nu concepe să nu obţină. (…) Cu certitudine vor ceva aici”, mai spune parlamentarul AUR, care susține că social-demcoraţii „aveau alte aşteptări de la coalitia pe care au constituit-o” şi „şi-au imaginat că vor avea un rol mai pregnant”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, la Europa FM, că nu și-a negociat sprijinul politic cu parlamentari AUR. Cu toate acestea, Bolojan a spus că prin prisma poziției pe care o ocupă este necesar să mențină un dialog civilizat cu toți parlamentarii.

