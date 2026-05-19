Oana Gheorghiu laudă Google: „Nu există o companie de talia Google în Europa”

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a vorbit, într-o intervenție la B1 TV, pe tema suveranității digitale și a dependenței Europei de marile companii tehnologice, în contextul dezbaterilor tot mai intense privind dezvoltarea infrastructurii digitale la nivel european. Oficiala a subliniat lipsa unei companii de talia Google la nivel european.

Întrebată de moderatoarea emisiunii despre ce înseamnă suveranitatea digitală, în contextul în care fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad, a spus că este un avocat al suveranității digitale, Oana Gheorghiu a explicat că ideea nu poate fi aplicată la nivel național în mod izolat, ci presupune o construcție comună la nivel european.

„Suveranitate digitală înseamnă că trebuie să ne creăm acele ecosisteme care ne asigure independența și nu mai depindem de… Da, dar asta se poate face la nivel european. Nicio țară nu poate să trăiască închisă în ea. Noi trebuie să comunicăm, dar trebuie să avem acea interacțiune cu alte companii. Cred că se numește hyperscaler, cel care face…”, a spus Oana Gheorghiu.

În același context, vicepremierul a făcut o comparație directă cu piața globală de tehnologice și a subliniat absența unui trust de talia Google la nivel european.

„Noi nu avem în Europa și este o mare problemă că nu există un trust de talia Google și alte companii de genul ăsta la nivel european. Și o problemă pentru europeni. Intenția este de a avea astfel de trusturi din care România trebuie să facă parte, parcă asta este ideea.”

Google s-a făcut scut pentru Oana Gheorghiu, în scandalul „traficului de influență”

Declarația Oanei Gheorghiu vine la scurt timp după ce Gândul a scris de modalitatea în care Google a creat un scut de protecție pentru vicepremierul interimar după scandalul generat de acuzațiile de trafic de influență. Ziarul a arătat că Oana Gheorghiu a trimis emailuri la instituții cheie din statul român pe care le întreba dacă sunt interesate de produsele gigantului german Schwarz, iar dezvăluirea a produs un cutremur în România.

Subiectul a ajuns peste tot și a generat dezbateri aprinse, mai puțin pe platformele Google, care continuă să cenzureze presa critică la adresa Guvernului Bolojan. Articolul din Gândul a avut un impact uriaș. Din traficul organic de pe site a generat câteva zeci de mii de vizualizări, dar dezvăluirea a ajuns la milioane de români. Totuși, articolul nu a fost preluat de Google și doar dintr-o greșeală a generat 418 vizualizări din această sursă, așa cum se poate observa în captura de mai jos a cifrelor interne Gândul.

