Prima pagină » Actualitate » Oana Gheorghiu laudă Google: „Nu există o companie de talia Google în Europa”

Oana Gheorghiu laudă Google: „Nu există o companie de talia Google în Europa”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a vorbit, într-o intervenție la B1 TV, pe tema suveranității digitale și a dependenței Europei de marile companii tehnologice, în contextul dezbaterilor tot mai intense privind dezvoltarea infrastructurii digitale la nivel european. Oficiala a subliniat lipsa unei companii de talia Google la nivel european. 

Întrebată de moderatoarea emisiunii despre ce înseamnă suveranitatea digitală, în contextul în care fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad, a spus că este un avocat al suveranității digitale, Oana Gheorghiu a explicat că ideea nu poate fi aplicată la nivel național în mod izolat, ci presupune o construcție comună la nivel european.

Oana Gheorghiu: Îl susțin pe Ilie Bolojan pentru că are determinarea de a pune interesul public deasupra jocurilor politice

Oana Gheorghiu

„Suveranitate digitală înseamnă că trebuie să ne creăm acele ecosisteme care ne asigure independența și nu mai depindem de… Da, dar asta se poate face la nivel european. Nicio țară nu poate să trăiască închisă în ea. Noi trebuie să comunicăm, dar trebuie să avem acea interacțiune cu alte companii. Cred că se numește hyperscaler, cel care face…”, a spus Oana Gheorghiu. 

În același context, vicepremierul a făcut o comparație directă cu piața globală de tehnologice și a subliniat absența unui trust de talia Google la nivel european.

„Noi nu avem în Europa și este o mare problemă că nu există un trust de talia Google și alte companii de genul ăsta la nivel european. Și o problemă pentru europeni. Intenția este de a avea astfel de trusturi din care România trebuie să facă parte, parcă asta este ideea.”

Google s-a făcut scut pentru Oana Gheorghiu, în scandalul „traficului de influență”

Declarația Oanei Gheorghiu vine la scurt timp după ce Gândul a scris de modalitatea în care Google a creat un scut de protecție pentru vicepremierul interimar după scandalul generat de acuzațiile de trafic de influență. Ziarul a arătat că Oana Gheorghiu a trimis emailuri la instituții cheie din statul român pe care le întreba dacă sunt interesate de produsele gigantului german Schwarz, iar dezvăluirea a produs un cutremur în România.

Subiectul a ajuns peste tot și a generat dezbateri aprinse, mai puțin pe platformele Google, care continuă să cenzureze presa critică la adresa Guvernului Bolojan. Articolul din Gândul a avut un impact uriaș. Din traficul organic de pe site a generat câteva zeci de mii de vizualizări, dar dezvăluirea a ajuns la milioane de români. Totuși, articolul nu a fost preluat de Google și doar dintr-o greșeală a generat 418 vizualizări din această sursă, așa cum se poate observa în captura de mai jos a cifrelor interne Gândul.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Pregătim comisia de abuzuri, condusă de deputați AUR. Vom chema la audieri reprezentanți ai Gândul, dar și ai Google să explice cum favorizează anumite nume în online”
23:00
Dan Dungaciu: „Pregătim comisia de abuzuri, condusă de deputați AUR. Vom chema la audieri reprezentanți ai Gândul, dar și ai Google să explice cum favorizează anumite nume în online”
FLASH NEWS USR Cluj a depus plângere penală după ce sediul lor a fost vandalizat cu ouă, ketchup și muștar, în urmă cu două săptămâni. „O să vă execut”
22:40
USR Cluj a depus plângere penală după ce sediul lor a fost vandalizat cu ouă, ketchup și muștar, în urmă cu două săptămâni. „O să vă execut”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Având în vedere nivelul de corupție din Ucraina, sunt curios de ce ajutorul acordat Ucrainei de către România este ținut la secret”
22:30
Dan Dungaciu: „Având în vedere nivelul de corupție din Ucraina, sunt curios de ce ajutorul acordat Ucrainei de către România este ținut la secret”
FLASH NEWS Traian Băsescu critică clasa politică, în frunte cu Nicușor Dan, pentru criza actuală: „Fiecare are Constituția lui. Toți sunt niște caraghioși”
22:30
Traian Băsescu critică clasa politică, în frunte cu Nicușor Dan, pentru criza actuală: „Fiecare are Constituția lui. Toți sunt niște caraghioși”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu putem să aruncăm speranțele românilor la coș și să intrăm într-o guvernare cu un partid care a adus România în acest punct”
22:00
Dan Dungaciu: „Nu putem să aruncăm speranțele românilor la coș și să intrăm într-o guvernare cu un partid care a adus România în acest punct”
Descoperirea uimitoare făcută de cercetătorii spanioli după ce au studiat scoarța terestră a Peninsulei Iberice
20:37
Descoperirea uimitoare făcută de cercetătorii spanioli după ce au studiat scoarța terestră a Peninsulei Iberice
Mediafax
Kelemen Hunor: Noul guvern trebuie format până la în 10 – 15 iunie
Digi24
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
Cancan.ro
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Accident cumplit în Chitila: o basculantă a trecut pe roșu și a izbit violent un Logan. Șoferul mașinii, în stare critică la spital
Mediafax
PSD: „Prim-ministrul demis Ilie Bolojan să răspundă pentru traficul de influență exercitat la vârful Guvernului”
Click
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”: „Nu știi niciodată când cel de Sus taie firul!”
Digi24
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Cancan.ro
Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită. Magistrații, decizie de ULTIMĂ ORĂ!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Descopera.ro
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Gheața din Antarctica dezvăluie că Pământul traversează resturile unei supernove străvechi
FLASH NEWS Reacția Oanei Gheorghiu în cazul facturii de 19.000 de euro pentru SAFE: „Nu am nicio legătură cu programul SAFE”
22:34
Reacția Oanei Gheorghiu în cazul facturii de 19.000 de euro pentru SAFE: „Nu am nicio legătură cu programul SAFE”
INEDIT Etiopia, țara considerată locul de origine al cafelei. Povestea băuturii care a cucerit lumea și legenda lui Kaldi
22:34
Etiopia, țara considerată locul de origine al cafelei. Povestea băuturii care a cucerit lumea și legenda lui Kaldi
RĂZBOI JD Vance: „Războiul cu Iran nu va fi un război etern. Rusia nu va pune mâna pe uraniul îmbogățit iranian”
21:33
JD Vance: „Războiul cu Iran nu va fi un război etern. Rusia nu va pune mâna pe uraniul îmbogățit iranian”
ULTIMA ORĂ Oana Gheorghiu, primele declarații după acuzațiile de trafic de influență: „Este o răzbunare”. Ce spune despre Schwarz/Kaufland
21:12
Oana Gheorghiu, primele declarații după acuzațiile de trafic de influență: „Este o răzbunare”. Ce spune despre Schwarz/Kaufland
SĂNĂTATE Un nou studiu avertizează că prea mult sau prea puțin somn ar putea accelera îmbătrânirea organismului și crește riscul de boli
21:02
Un nou studiu avertizează că prea mult sau prea puțin somn ar putea accelera îmbătrânirea organismului și crește riscul de boli
FLASH NEWS Peter Magyar dorește extinderea Grupului de la Vișegrad. Țara pe care a nominalizat-o noul premier al Ungariei
20:44
Peter Magyar dorește extinderea Grupului de la Vișegrad. Țara pe care a nominalizat-o noul premier al Ungariei

Cele mai noi

Trimite acest link pe