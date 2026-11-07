Premierul Ungariei, Péter Magyar, își exprimă solidaritarea cu poporul polonez, în urma atacului din Cracovia

Prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, a transmis un mesaj de susținere față de cetățenii Poloniei, după atentatul din Cracovia, desfășurat sâmbătă 7 noiembrie, în urma căruia șase persoane și-au pierdut viața și 15 au fost rănite.

„Aș dori să exprim sincere condoleanțe fraților și surorilor noastre polonezi pentru atacul criminal din Cracovia.

Ungaria este alături de poporul polonez”, a transmis liderul Guvernului polonez pe Facebook.

Atacatorul a fost prins. Acesta este cetățean polonez

Atacul a avut loc sâmbătă după-amiază în apropierea Pieței Centrale (Main Square) din Cracovia, , unde un bărbat a deschis focul la întâmplare asupra trecătorilor.

Poliția din regiunea Małopolska a anunțat că suspectul atacului armat din centrul orașului Cracovia a fost reținut, după ce a fost împușcat și transportat la spital, unde se află sub supravegherea autorităților.

Atacatorul este cetățean polonez, a relatat site-ul polonez de știri Onet.

„Bărbatul nu avea asupra sa documente de identitate. Poliția a reușit să-i stabilească identitatea în urma activităților operative”, a transmis poliția, potrivit Onet.