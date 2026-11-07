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Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate pentru președintele Nawrocki și cetățenii polonezi, după tragicul atentat din Cracovia

Ruxandra Radulescu
Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate pentru președintele Nawrocki și cetățenii polonezi, după tragicul atentat din Cracovia
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Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de susținere față de cetățenii polonezi, președintele Nawrocki și premierul Donald Tusk, după tragicul atentat din centrul Cracoviei, soldat cu moartea a șase persoane și rănirea altor 16.

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„Sunt profund întristat de tragicul atac armat de la Cracovia, iar gândurile mele sunt alături de victime, de familiile lor și de toți cei afectați. România este pe deplin solidară cu Polonia și poporul său în acest moment dificil.@NawrockiKn @donaldtusk”, a transmis Nicușor Dan pe X.

Principalul suspect al atentatului a fost prins

Atentatul a avut loc sâmbătă după-amiază în apropierea Pieței Centrale (Main Square) din Cracovia, , unde un bărbat a deschis focul la întâmplare asupra trecătorilor.

Atacurile armate în spații publice sunt relativ rare în Polonia, unde deținerea armelor de foc este strict reglementată.

Poliția din regiunea Małopolska a anunțat că suspectul atacului armat din centrul orașului Cracovia a fost reținut, după ce a fost împușcat și transportat la spital, unde se află sub supravegherea autorităților.

Atacatorul este cetățean polonez, a relatat site-ul polonez de știri Onet.

„Bărbatul nu avea asupra sa documente de identitate. Poliția a reușit să-i stabilească identitatea în urma activităților operative”, a transmis poliția, potrivit Onet.

Purtătorul de cuvânt al pompierilor, Hubert Ciepły, a precizat că doi polițiști se numără printre persoanele rănite.

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