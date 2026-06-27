Cătălin Predoiu dă vina pe Bolojan și spune că nu are bani să-i recompenseze pe angajații din MAI implicați în misiuni de excepție

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis, într-o postare pe rețelele sociale, că instituția pe care o conduce nu dispune de resursele necesare pentru a recompensa financiar angajații MAI care s-au remarcat în misiuni de excepție.

Într-o postare pe Facebook, Cătălin Predoiu a transmis că a participat, vineri, la ceremonia de premiere a cadrelor MAI care s-au remarcat în misiuni dificile și nu a ratat ocazia să bată un apropo la măsurile de austeritate promovate de Guvernul Bolojan.

„Ieri am avut onoarea de a premia angajați ai MAI care s-au remarcat prin profesionalism și curaj în misiuni dificile, desfășurate în ultimele săptămâni. Nu este prima dată când le sunt recunoscute meritele, așa cum nu este prima dată când acești oameni își riscă viața pentru a-i proteja pe ceilalți”.

„Mi-aș fi dorit să avem și posibilitatea de a-i recompensa financiar, pe lângă aprecierea și distincțiile oferite. Din păcate, în acest moment, resursele nu ne permit acest lucru”, a scris Cătălin Predoiu.

Ministrul de Interne a subliniat că și-ar fi dorit ca angajații să fie recompensați și financiar, însă măsurile lui Ilie Bolojan au făcut ca problemele cu banii să se vadă și la ministerul pe care îl conduce. Cătălin Predoiu: Mi-aș dori ca tot mai mulți români să le acorde respectul pe care îl merită

În continuarea mesajului, ministrul de Interne a ținut să evidențieze nivelul de pregătire al angajaților MAI și să le transmită public aprecierea sa. Predoiu spune că aceștia se numără printre cei mai bine pregătiți profesioniști din Europa și a făcut apel ca munca acestora să fie mai mult apreciată de societate.

„Știu că angajații MAI se numără printre cei mai bine pregătiți profesioniști din Europa în domeniile lor de activitate. Mi-aș dori ca tot mai mulți români să conștientizeze acest fapt și să le acorde respectul pe care îl merită”.

Totodată, Cătălin Predoiu a admis că o instituție de dimensiunea MAI nu este lipsită de provocări, momente mai puțin reușite sau de greșeli. În opinia sa, rezultatele obținute de Ministerul Afacerilor Interne în ceea ce privește menținerea ordinii și siguranței publice sunt comparabile cu cele ale serviciilor de top din Europa.