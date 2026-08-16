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CCR reacționează la scandalul produs de întâlnirea dintre șefa instituției, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan

CCR reacționează la scandalul produs de întâlnirea dintre șefa instituției, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan
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Curtea Constituțională a României a venit astăzi cu un mesaj în care reacționează la informațiile apărute în spațiul public conform cărora Simina Tănăsescu, președinta CCR, și premierul demis Ilie Bolojan s-ar fi întâlnit în biroul președintelui Senatului. Conform CCR, funcția de președinte vine și cu atribuții administrative și de reprezentare care implică întâlniri cu membrii guvernului pentru buna organizare a instituției.

„Funcția de președinte al Curții Constituționale presupune, pe lângă atribuții jurisdicționale, și atribuții administrative, organizatorice și de reprezentare, prevăzute de art. 9 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

În exercitarea acestor atribuții, întâlnirile președintei Curții Constituționale cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege”, se arată în mesajul transmis de CCR.

Simina Tănăsescu: „Nicio cauză aflată pe rolul Curții nu face și nu poate face obiectul unor discuții în afara cadrului procedural”

În același comunicat, CCR spune că reperele etice și profesionale alături de conduita președintei Elena Tănăsescu ar trebui să excludă varianta în care șefa CCR își depășește atribuțiile funcției.

„Președinta Curții Constituționale reafirmă ferm și categoric că nicio cauză aflată pe rolul Curții nu face și nu poate face obiectul unor discuții în afara cadrului procedural și legal în care aceasta urmează să fie soluționată. Totodată, conduita constantă și publică, precum și reperele etice și profesionale ale președintei Curții Constituționale constituie repere suficiente pentru a exclude orice interpretare contrară cu privire la natura și obiectul demersurilor administrative desfășurate în exercitarea atribuțiilor funcției”, concluzionează comunicatul CCR.

Președinții a 50 de tribunale din România cer clarificări despre întâlnirea dintre șefa CCR, Simina Tănăsescu, și Ilie Bolojan

Președinții a 50 de tribunale din România cer clarificări publice privind întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan. Magistrații avertizează că lipsa de transparență poate afecta aparența de imparțialitate a Curții și încrederea publică în deciziile acesteia.

„Independența și imparțialitatea justiției presupun nu numai absența oricărei influențe exterioare, ci și înlăturarea oricărei aparențe care ar putea genera îndoieli legitime. Transparența reprezintă, din această perspectivă, o garanție esențială a încrederii publice în actul de justiție”, se arată într-un comunicat comun.

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