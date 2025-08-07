Ce conține pachetul de POMANĂ la înmormântarea lui Ion Iliescu. Lista completă

Fostul președinte Ion Iliescu a fost înmormântat, joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Ghencea Militar III, la capătul a două zile de funeralii de stat. La finalul slujbei religioase, cei prezenți au primit pungi cu alimente, conform obiceiurilor ortodoxe.

În semn de pomenire și respect pentru cel care a condus România în primii ani de după Revoluție, organizatorii au distribuit pungi cu produse alimentare. Conținutul acestora a fost gândit atât pentru a onora tradiția, cât și pentru a oferi celor prezenți un gest simbolic de mulțumire.

Pungile distribuite celor prezenți conțin alimente specifice ritualurilor ortodoxe: colivă, halva, un măr, o chiflă, o bere, o roșie, o cană, o farfurie, o napolitană de post, o sticlă de apă plată, precum și un pate de post, toate ambalate atent și oferite ca gest simbolic de pomenire.

Potrivit informațiilor Gândul, au fost 20 de pachete de post. Acestea au fost împărțite de o persoană de la Guvern doar oficialităților. N-au primit militarii din Garda de onoare, groparii sau paznicii de la cimitir.

