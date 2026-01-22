Ce spune Nicușor Dan despre invitația lui Donald Trump la Consiliul pentru Pace: „Trebuie făcută o analiză”

Nicușor Dan a susținut declarații de presă înaintea participării la reuniunea informală a Consiliului European. Președintele a vorbit despre poziția României față de planurile SUA de anexare a Groenlandei, dar și despre refuzul României de a face parte din Consiliul pentru Pace.

„E un consiliu european informal care are ca obiect relația transatlantică, Groenlnda, tarife Ucraina foarte important. Posibil să discutăm și despre Mercosur și mesajul meu general e că avem nevoie de această relație transtlantică Europa și România.”, a precizat Nicușor Dan.

Poziția oficială a României față de Groenlanda

„Poziția României este că suveranitatea este ceva important, ce ține de dreptul internațional, iar chestiuni de apărare care sunt legitime trebuie purtate prin dialog, mai ales în contextul în care e vorba despre două țări NATO”, a adăugat liderul de la Cotroceni.

Nicușor Dan, despre refuzul României la Consiliul pentru Pace