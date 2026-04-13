Ce va discuta ministrul Sănătății cu șefii Pfizer la Washington. Oficialul face o vizită în contextul scandalului dozelor de vaccin

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete va discuta cu reprezentanții companiei Pfizer, în cadrul unei vizite la Washington, desfășurată în perioada 14-18 aprilie. Dialogul va avea loc, în contextul scandalului achiziționării de vaccinuri, în urma căruia România este obligată să plătească 600 de milioane de euro.

Întâlnirile cu reprezentanții companiei Pfizer vor avea loc miercuri și vineri. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, discuțiile se vor axa pe modul în care România poate gestiona pierderea financiară în urma procesului cu Pfizer și, în același timp, să asigure pacienților tratamentele de care au nevoie.

„Vizita se înscrie în marja eforturilor depuse de ministrul Sănătății și a autorităților guvernamentale de a transformara pierderea financiară din cazul vaccinurilor anti- Covid 19 într-un beneficiu real pentru pacienți, asigurând accesul la tratamente care momentan lipsesc din sistemul public”, se arată într-un comunicat.

În aceeași zi, Rogobete va avea un dialog și cu reprezentanții companiei Eli Lilly în cadrul unei mese rotunde, unde subiectul va fi centrat pe tratamentul cancerului.

„Combaterea cancerului ca politică economică: explorarea unor abordări pentru finanțarea îngrijirii eficiente a bolnavilor cu cancer pulmonare și a capacității sistemelor de sănătate”, mai precizează Ministerul Sănătății.

Pe agenda ministrului figurează și o serie de întâlniri formale și informale cu reprezentanții Băncii Mondiale, care va avea loc joi, dar și un dialog cu reprezentanții companiei GEHealthCare.

România, dată în judecată de Pfizer pentru un contract de 28 de milioane de doze de vaccin

Pfizer a dat în judecată statul român, la Bruxelles, în ianuarie 2024, pentru că ar fi încălcat contractul pentru achiziția de vaccinuri anti-Covid încheiat în pandemie.

Statul român a contractat 28 de milioane de doze de vaccin de la Pfizer, în valoare de aproximativ 550 de milioane de euro. Autoritățile din țara noastră nu au mai comandat aceste doze, prevăzute în contract, deoarece pandemia de COVID se terminase.

Cum a motivat tribunalul de la Bruxelles că România e bună de plată

Judecătorii belgieni au decis că România trebuie să achite companiei Pfizer suma de 600 de milioane de euro pentru vaccinurile contractate.

Tribunalul de la Bruxelles a motivat că scăderea ratei de infectare cu COVID-19 de la acel moment, adică din 2023, nu reprezintă „circumstanțe care să justifice anularea sau modificarea obligațiilor contractuale ale României cu privire la Pfizer”.

„Se observă că România nu a îndeplinit condițiile de încetare a acordului de cumpărare și că România nu a reușit să demonstreze că acordul – în special în ceea ce privește prețul și numărul de doze – a reprezentat un abuz de putere dominantă a Pfizer”, potrivit instanței belgiene.

