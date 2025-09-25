Ploaie de sondaje în Republica Moldova, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare. Cum stă partidul Maiei Sandu

În Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare în data de 28 septembrie 2025, numai că scrutinul se va desfășura fără exit-poll-uri. Totuși, alegerile se apropie, iar două case de sondare a opiniei publice au lansat deja pe piață rezultatele unor sondaje care oferă o imagine de ansamblu în ceea ce privește preferințele politice alegătorilor moldoveni.

Cu trei zile înaintea alegerilor, în Republica Moldova au fost publicate rezultatele a două sondaje de opinie.

Primul dintre ele a fost efectuat de CBS-Research prin metoda interviului față în față, în perioada 12 – 22 septembrie 2025, pe un eșantion de 117 persoane din diverse localități ale Republicii Moldova, cu excepția regiunii transnistrene.

prin metoda interviului față în față, în perioada 12 – 22 septembrie 2025, pe un eșantion de 117 persoane din diverse localități ale Republicii Moldova, cu excepția regiunii transnistrene. Al doilea sondaj de opinie a fost realizat iData, casa de sondaje care a cerut aprobare pentru realizarea unui exit-poll la alegerile parlamentare, numai că solicitarea a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Primul sondaj. Doar trei formațiuni politice ar trece pragul electoral

Potrivit voceabasarabiei.md, partidul Maiei Sandu – „Acțiune și Solidaritate” – ar obține 28,6% din voturi.

Blocul Electoral „Patriotic”, constituit din Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, Partidul Inima Moldovei și Partidul Viitorul Moldovei – 13,9%.

– 13,9%. Partidul Politic „Partidul Nostru” , condus de Renato Usatîi – 5,1%

, condus de Renato Usatîi – 5,1% Blocul Electoral „Alternativa” – 4.2%

Al doilea sondaj. „Blocul Patriotic ar obține cu un mandat de deputat mai mult decât PAS”

Blocul „Patriotic”, potrivit sondajului iData, ar obține 33,9% din voturile alegătorilor deciși.

Partidul Acțiune și Solidaritate (partidul Maiei Sandu)- 33,6%

(partidul Maiei Sandu)- 33,6% Blocul Alternativa – 9,8%

– 9,8% Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi- 7,4%.

Astfel, Blocul Patriotic ar obține cu un mandat de deputat mai mult decât PAS.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.059 de persoane, în perioada 7-19 septembrie. În studiu, au fost reprezentate 83 de localități. Marja de eroare maximă este de 2,9%.

Informațiile au fost colectate fără a lua în calcul voturile din diasporă și din stânga Nistrului.

iData a dat publicității – în data de 8 septembrie 2025 – un sondaj din care reiese că pe primul loc în opțiunile alegătorilor se află Blocul „Patriotic”, format de socialiști, comuniști, de partidul fostei bașcane a Găgăuziei, Irina Vlah, și de cel al fostului premier Vasile Tarlev.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – fondat de Maia Sandu – ar fi susținut de 24,3% din totalul alegătorilor.

„Mulți alegători urmează să ia deciziile cum să voteze în ultimele zile sau chiar în ziua alegerilor!”

27,8% dintre respondenții sondajului Barometrul Opiniei Publice, realizat de CBS-Research, au declarat că nu au decis cu cine să voteze, iar 9,1% au refuzat să răspundă.

Aproximativ 5,4% dintre respondenții chestionați au spus că nu ar participa la scrutin.

„Avem și un procent semnificativ care, din varii motive, nu sunt deciși, stau la dubii, dar sunt persoane care vor veni la alegeri, fiindcă au opțiuni, cel puțin geopolitice, foarte clar profilate. În aceste condiții, este destul de dificil să proiectez distribuția răspunsurilor cu privire la opțiunea de vot obținută în sondaj, ce va fi după ce vor fi numărate voturile, fiindcă, de această dată, chiar într-o măsură mai mare decât în anii precedenți, mulți alegători urmează să ia deciziile cum să voteze în ultimele zile sau chiar în ziua alegerilor și nu până la sondaj”, a explicat Vasile Cantarji de la CBS-Research, citat de moldova1.md.

