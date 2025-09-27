Ponta explică CONVERSAȚIA cu Poroșenko: „A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans cu autorii”

Fostul premier Victor Ponta a venit cu o reacție pentru Digi24, după ce a fost păcălit de doi comedianți ruși care s-au drept fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko. Ponta susține că gluma a fost stabilită anterior cu autorii și nu a fost vorba despre o păcăleală.

„A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans cu autorii. Credeam că este evident”, a precizat Victor Ponta.

Realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus” l-au sunat pe fostul premier aflat în mașină. Ponta a vorbit a vorbit minute bune, în limba engleză, despre anularea alegerilor prezidențiale, despre situația politică din România, alegerile parlamentare din Republica Moldova, despre relațiile cu Bruxelles și Washington, cât și despre fostul candidat naționalist Călin Georgescu și oligarhul Vlad Plahotniuc. Ba mai mult, a criticat Bruxelles-ul și pe Volodimir Zelenski.

„Conversația Ponta Poroșenko, integral AICI”

Ponta i-a relatat „falsului” Poroșenko varianta sa despre alegerile prezidențiale din România și i-a povestit cum a fost anulat turul I de către Curtea Constituțională a României, astfel încât Călin Georgescu să nu iasă președinte. Despre Klaus Iohannis, Ponta a spus că „a fost foarte nepopular și încă este”. Victor Ponta l-a criticat și pe actualul președinte al Ucrainei, dar și Bruxelles, susținând că Zelensky poate comite crime publice și Europa să le considere „ok”.

De asemenea, critici au venit și la adresa Maiei Sandu, despre care fostul premier susține că a fraudat alegerile din 2024: „Știi, ea nu a câștigat alegerile anul trecut, a pierdut, dar ei au furat alegerile. Acum au alegeri parlamentare și au țintit spre primarul Chișinăului. Acum au un nou subiect pentru ea, sigur îi va folosit în alegeri.. O să fie un joc murdar”, consideră fostul premier al României.

Cine sunt Vovan și Lexus

Vovan și Lexus (numele lor reale: Vladimir Aleksandrovich Kuznetsov, n. 1986, Aleksei Vladimirovich Stolyarov, n. 1987) sunt doi comedianți din Federația Rusă care fac adesea farse mai multor personalități publice. Au fost chiar considerați actori statali pentru guvernul rus sau pentru Serviciul Federal de Securitate (FSB), principala agenție de securitate a Rusiei. Însă, cei doi comedianți au negat acuzația.

Recomandarea autorului: Ponta, victima unei FARSE a doi ruși. A crezut că vorbește cu un fost președinte ucrainean. Fostul premier a dezvăluit cu ce politicieni moldoveni are legături