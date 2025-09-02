10:46

„Doar cine nu muncește, nu greșește”, declară premierul. Acesta este întrebat ce greșeli a făcut în procesul „reformării” statului, așa cum a declarat Nicușor Dan.

„Câte calcule ai face, este practic imposibil (n.r. să nu greșești), cine a făcut cu adevărat ceva în administrație și într-un proiect mare, să nu să nu apară probleme.

Prin urmare, la toate măsurile care au fost puse în practică, acolo unde vor apărea probleme, lucrurile vor fi corectate și acest lucru este inevitabil. Dar asta nu este o problemă și, știți doar, cine nu muncește nu greșește”, este explicația premierului.

Bolojan nu spune dacă președintele Dan i-a atras atenția asupra unor „greșeli”.