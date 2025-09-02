Prima pagină » Știri » Bolojan, pesimist cu privire la propriile măsuri “Nu cred că putem închide anul cu un deficit sub 8%” / Premierul ia în calcul, din nou, demisia

02 sept. 2025, 07:15, Știri
Bolojan, pesimist cu privire la propriile măsuri “Nu cred că putem închide anul cu un deficit sub 8%” / Premierul ia în calcul, din nou, demisia
10:59

România încheie anul cu peste 8% deficit

„Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit sub 8%. Ministerul de Finanțe va comunica estimările o dată cu rectificarea bugetară care se va face în cursul acestei luni”, explică Bolojan.

10:46

Bolojan recunoaște că vor apărea „probleme” cu reformele sale: „Doar cine nu muncește, nu greșește”

„Doar cine nu muncește, nu greșește”, declară premierul. Acesta este întrebat ce greșeli a făcut în procesul „reformării” statului, așa cum a declarat Nicușor Dan.

„Câte calcule ai face, este practic imposibil (n.r. să nu greșești), cine a făcut cu adevărat ceva în administrație și într-un proiect mare, să nu să nu apară probleme.

Prin urmare, la toate măsurile care au fost puse în practică, acolo unde vor apărea probleme, lucrurile vor fi corectate și acest lucru este inevitabil. Dar asta nu este o problemă și, știți doar, cine nu muncește nu greșește”, este explicația premierului.

Bolojan nu spune dacă președintele Dan i-a atras atenția asupra unor „greșeli”.

„Dacă am discuta anumite aspecte în privat, chiar de genul acesta, vă puteți da seama că nu vi le-aș spune”.

10:40

Bolojan spune că Nicușor Dan a avut un „punct de vedere” pe norma tranzitorie din proiectul privind pensiile magistraților

Cred că fiecare om care ocupă o funcție publică, ministru, premier, președinte, are puncte de vedere. Nicușor Dan a avut un punct de vedere, spune Bolojan despre solicitarea președintelui de a asigura o perioadă de tranzit în cazul pensionării magistraților.

Pe componenta de magistrați nu am avut un astfel de amendament din Parlament, explică el.

10:35

Bolojan va concedia aproape 40% din personalul CANCELARIEI

Din punctul meu de vedere, pe baza informațiilor, reducerea de personal la Cancelarie se va apropia de 40%, declară Ilie Bolojan, răspunzând unei întrebări referitoare la aparatul său de lucru.

10:32

Nicușor Dan, „partener sau o frână” pentru premier?

Bolojan este întrebat dacă președintele este un partener sau o frână pentru el.

„Partidele din coaliție și președintele României trebuie să fie și sunt partenerii premierului, altfel, lucrurile nu funcționează. Toate lucrurile sunt puse în practică cu acordul partidelor din coaliție”, răspunde el.

10:27

Măsura de reducere se aplică primăriilor care nu-și pot susține cheltuielile

Având în vedere că există un număr de primării care funcționează cu un calcul de personal corect și celelalte primării, cu personal supradimensionat, au ocazia să-și facă un calcul corect, transmite Bolojan.

Potrivit premierului, această măsură se va aplica, în primul rând, acelor primării care nu-și pot acoperi cheltuielile din fonduri proprii, apelând la Guvern, pentru că, altfel, acestea vor fi „o gaură neagră” pentru bugetul țării.

„Acolo unde primăriile nu își pot asigura cheltuielile, este necesar să luăm aceste măsuri”.

La început am agreat că vom face o reducere de personal și în administrația centrală și în cea locală. Acest pachet trebuie urmat, în paralel, și cu reduceri în administrația centrală.

10:20

SIMULAREA lui Bolojan la un prag de 5% reducere de personal

Dacă vrem o reducere de 5% a personalului înseamnă că ar trebui să reducem cu 30% numărul maxim.

Simulare prezentată de Bolojan: din peste 3.200 de primării, în sub 1000 ar trebui redus personalul. Asta înseamnă că în cele 1000 cu siguranță există personal supradimensionat.

La 10% prag ar însemna o reducere de 13 mii de posturi, reale, accentuează el.

10:16

Câte posturi sunt efectiv OCUPATE în administrație

Dacă vrem să vorbim de reduceri, trebuie să vorbim despre numărul de posturi efectiv ocupate. Guvernul se poate raporta doar la totalul de 190 de mii de posturi.

Între numărul maxim de posturi unde poate acționa Guvernul, și numărul de posturi efectiv ocupate e o diferență de 32%, potrivit graficului prezentat de Bolojan.

10:12

Motivul pentru care nu s-a ajuns la o înțelegere în COALIȚIE pe reforma administrației

Pe partea de administrație, reforma este absolut necesară pentru că, în multe locuri, primăriile nu-și pot suporta cheltuielile de personal. În astfel situație, asta înseamnă că acea primărie nu există pentru cetățeni, ci pentru angajații ei, declară Bolojan.

Pachetul 6 avea trei direcții de acțiune – creșterea capacității administrative (face primăriile mai eficiente), cu asta toată lumea a fost de acort; partea de descentralizare (și aici a fost un acord); pe creșterea eficienței administrației nu s-a ajuns la o înțelegere pentru că asta ducea la reduceri de personal, explică premierul.

10:09

Reforma administrației, fără ACORD în coaliție

Al doilea pachet format din 5 proiecte trebuie să fie completat de al șaselea, dar, pentru că nu am reușit un acord al tuturor partidelor. Nu a mai fost depus, spune Bolojan.

Potrivit acestuia, acest pachet (n.r. referitor la administrație) „este complementar pachetului de fiscalitate, pentru că altfel nu valorificăm potențialul administrației locale”.

10:02

Bolojan: Situația privind deficitul era mult mai gravă decât mă așteptam

„Săptămâna recută s-au împlinit două luni de când am preluat mandatul. La câteva zile de când am preluat mandatul am constatat că situația cu privire la deficit era mult mai gravă decât mă așteptam”. Este prima explicație a premierului Bolojan, care spune că primul pachet a rezolvat o parte din probleme.

Premierul Ilie Bolojan va ține o conferință de presă de la ora 10.00. Gândul.ro va transmite LIVE evenimentul la care premierul va da explicații cu privire la angajarea pachetului II de reformă fiscală în Parlament, dar și cu privire la reforma administrației locale. 

Reforma administrației locale este cenușăreasa din pachetul II de măsuri fiscale. Partidele aflate în coaliție de Guvernare s-au pus cu greu de acord asupra tăierilor din administrația locală. Amânată de două ori, a fost avansat un nou termen, cel de 15 septembrie.

Potrivit calculelor, dacă s-ar fi aplicat reducerea de 45%, ar fi fost efectiv concediați doar aproximativ 13.000 de funcționari. Restul posturilor vizate ar fi rămas neocupate și nu ar fi generat concedieri efective.

Această amânare înseamnă că discuțiile privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarilor, consiliilor județene și instituțiilor publice locale vor continua, pregătind terenul pentru o decizie finală la jumătatea lunii septembrie.

Ce prevede reforma administrației locale

Ministerul Dezvoltării a modificat proiectul privind reorganizarea administrației centrale și locale.

Noul document prevede reducerea cu 25% a numărului de posturi din primării, față de 20% cât era stabilit inițial.

Cseke Attila a declarat că „va exista o tăiere de aproximativ 20 şi ceva la sută pe organigramele autorităţilor locale”, subliniind că reducerea nu se va face uniform.

