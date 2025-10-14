Prima pagină » Știri politice » Cine ar putea fi viitorul PREMIER al Republicii Moldova. Vine din mediul privat și nu a mai fost implicat în politică

Cine ar putea fi viitorul PREMIER al Republicii Moldova. Vine din mediul privat și nu a mai fost implicat în politică

Olga Borșcevschi
14 oct. 2025, 12:00, Știri politice
Cine ar putea fi viitorul PREMIER al Republicii Moldova. Vine din mediul privat și nu a mai fost implicat în politică

Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, afirmă surse ale Ziarului de Gardă din mediul politic. Alexandru Munteanu are 61 de ani și se prezintă drept „american de origine moldovenească”. Acesta nu a mai fost implicat anterior în activități politice.

UPDATE Liderul PAS confirmă faptul că Alexandru Munteanu va fi propus pentru funcția de premier 

Igor Grosu, președintele PAS, a confirmat faptul că omul de afaceri Alexandru Munteanu va fi înaintat pentru funcția de premier al Republicii Moldova.

„PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de către CC și convocarea ședinței parlamentului de către Președinta Sandu, iar după constituirea fracțiunilor parlamentare, vom merge la Președintă cu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru”, a scris Igor Grosu pe Facebook.

Liderul PAS îl prezintă pe Alexandru Munteanu ca economist, profesor universitar și om de afaceri moldovean, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul investițiilor și implicarea în proiecte educaționale și culturale internaționale. Munteanu este fondatorul companiei 4i Capital Partners și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova.

Născut la 20 ianuarie 1964, în Chișinău, Alexandru Munteanu a urmat studii universitare în fizică, după care a activat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei. Ulterior, s-a alăturat Universității Tehnice a Moldovei, în calitate de lector conferențiar la disciplina Bazele Teoretice ale Electrotehnicii și a deținut funcția de prodecan al Facultății Internaționale.

Odată cu crearea Băncii Naționale a Moldovei, Alexandru Munteanu a fost numit șef al Secției Operațiuni Valutare, iar ulterior director adjunct al Departamentului Relații Externe. A predat disciplina Bănci și Finanțe la ULIM. A urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relații internaționale, bănci și finanțe. După absolvire, a lucrat la Banca Mondială din Washington, D.C.

Alexandru Munteanu este fondatorul și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, organizație pe care o conduce de peste trei decenii. Este, de asemenea, unul dintre fondatorii AmCham Moldova (Camera de Comerț Americană din Moldova).

În 1997 s-a întors în Republica Moldova, devenind director adjunct al Centrului de Investigații Strategice și Reforme (CISR). Ulterior, a fost director al reprezentanței Fondului American de Investiții WNISEF, precum și membru și/sau președinte al consiliilor de administrație ale numeroaselor întreprinderi din Republica Moldova și Ucraina.

Începând cu 2007, a condus Departamentul de Investiții Directe al companiei Dragon Capital (Ucraina). În 2016, a fondat 4i Capital Partners, companie de investiții cu activitate în Europa de Est.

A fost membru și ulterior co-președinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate (Viena, Austria), precum și membru și președinte al Consiliului de Patroni al școlii internaționale Pechersk School International (PSI) din Kyiv, instituție acreditată International Baccalaureate (IB).

Pentru activitatea sa, a fost distins în 2006 cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur) al Republicii Franceze. 

ȘTIREA INIȚIALĂ

Datele publice arată că Alexandru Munteanu este unul dintre fondatorii Camerei de Comerț Americane din Moldova (AmCham Moldova), președinte-fondator al Alianței Franceze din Moldova (de peste 25 de ani), dar și copreședinte al Consiliului Consultativ de Afaceri pentru Europa de Sud-Est și Eurasia (BAC SEE).

Acesta deține un masterat în Managementul Politicilor Economice de la Universitatea Columbia (New York) și un masterat în Fizică de la Universitatea de Stat din Moscova (MGU).

Foto: alfr.md

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

POLITICĂ George Simion și AUR vor desființarea CCR. Fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu:”Rămâne doar un recensământ al dorințelor”
14:17
George Simion și AUR vor desființarea CCR. Fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu:”Rămâne doar un recensământ al dorințelor”
EXTERNE Secretarul Trezoreriei americane: CHINA încearcă să facă rău economiei globale / „Vor să-i tragă pe toți ceilalți în jos cu ei”
14:09
Secretarul Trezoreriei americane: CHINA încearcă să facă rău economiei globale / „Vor să-i tragă pe toți ceilalți în jos cu ei”
POLITICĂ Bolojan și Predoiu au plângere penală din partea unui deputat USR că nu respectă legea organizării alegerilor din Capitală
13:50
Bolojan și Predoiu au plângere penală din partea unui deputat USR că nu respectă legea organizării alegerilor din Capitală
POLITICĂ Senatorii au adoptat în unanimitate legea care îi apără pe pădurari. Imaginile de pe bodycam vor putea fi folosite în instanță
13:44
Senatorii au adoptat în unanimitate legea care îi apără pe pădurari. Imaginile de pe bodycam vor putea fi folosite în instanță
POLITICĂ Ministrul de Finanțe merge în SUA. Alexandru Nazare a programat întâlniri cu cei de la FMI, Banca Mondială și agențiile internaționale de rating
12:23
Ministrul de Finanțe merge în SUA. Alexandru Nazare a programat întâlniri cu cei de la FMI, Banca Mondială și agențiile internaționale de rating
EXTERNE Donald Trump, NEMULȚUMIT de fotografia de pe coperta revistei „Time” care salută „Triumful” președintelui din Orientul Mijlociu
12:09
Donald Trump, NEMULȚUMIT de fotografia de pe coperta revistei „Time” care salută „Triumful” președintelui din Orientul Mijlociu
Mediafax
Un vaccin experimental oprește dezvoltarea formelor agresive de cancer. Cum funcționează nanoparticulele lipidice
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Părintele inteligenței artificiale, despre viitorul muncii: „Dacă te gândești ce carieră să alegi, fă-te instalator”
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
Cancan.ro
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
KanalD
S-a aflat cine este mama ucisă pe trecerea de pietoni. Anunțul spitalului despre ce se întâmplă în aceste momente cu fetița de 2 ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
România a pierdut o voce inconfundabilă. 3 ani dureroși de când marea noastră cântăreață s-a stins. A fost prima și în Top Capital Femei de Succes
Evz.ro
Actorul pe care toți îl ironizau. N-a avut talent, dar a făcut istorie în cinematografie
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
Cine era femeia care a fost ucisă pe trecerea de pietoni de la Apărătorii Patriei? Aceasta avea, de fapt, doi copii. Fiul cel mare o suna neîncetat în timp ce medicii încercau să îi salveze viața
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Somnul animalelor de companie: Cât dorm câinii și pisicile și ce spune asta despre sănătatea lor
EXTERNE AMENINȚAREA printre dinți a lui Trump la adresa lui Macron, în timp ce-și strângeau mâna în Egipt. Un cititor pe buze a descifrat mesajul. „FĂ-O”
14:25
AMENINȚAREA printre dinți a lui Trump la adresa lui Macron, în timp ce-și strângeau mâna în Egipt. Un cititor pe buze a descifrat mesajul. „FĂ-O”
EXTERNE Statele Unite ale Americii ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 rachete Tomahawk
14:22
Statele Unite ale Americii ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 rachete Tomahawk
VIDEO EXCLUSIV Geanin Șerban, OIREP Ambalaje: „Am obținut deschiderea ministrului Diana Buzoianu pentru discuții pe mecanismul de tip clearing house”
14:15
Geanin Șerban, OIREP Ambalaje: „Am obținut deschiderea ministrului Diana Buzoianu pentru discuții pe mecanismul de tip clearing house”
FOTO-VIDEO STAND-UP COMEDY cu Donald Trump, premierul Marii Britanii, președintele Franței si premierul Ungariei la summit-ul din Egipt
14:14
STAND-UP COMEDY cu Donald Trump, premierul Marii Britanii, președintele Franței si premierul Ungariei la summit-ul din Egipt
EVENIMENT Marea controversă din online care a SPERIAT planeta. Cum a început nebunia cu vizita extraterestră așteptată anul acesta și cine propagă „Teoria Venirii”
13:57
Marea controversă din online care a SPERIAT planeta. Cum a început nebunia cu vizita extraterestră așteptată anul acesta și cine propagă „Teoria Venirii”