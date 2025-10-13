Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a transmis un mesaj de recunoștință premierului Dorin Recean, după ce acesta a anunțat că nu mai vrea un mandat de șef al Executivului. Liderul de la Chișinău a declarat că are încredere că el va fi „alături când țara va avea nevoie”.

Într-un mesaj pe Facebook, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a scris luni că „Dorin Recean a fost, în această etapă de dezvoltare a țării noastre, omul cel mai potrivit pentru a conduce guvernul și a ghida instituțiile statului ca să trecem cu demnitate prin multiple crize”.

„Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați!”

„Împreună cu echipa a contribuit semnificativ la consolidarea rezilienței instituțiilor statului și protejarea democrației, la avansarea procesului de aderare la UE, la asigurarea securității energetice și la realizarea mai multor programe importante de dezvoltare a țării. Am încredere că vei fi alături când țara va avea nevoie”, a adăugat Maia Sandu.

Dorin Recean s-a aflat în fruntea guvernului Republicii Moldova timp de doi ani și jumătate. Pe 10 februarie 2023, executivul condus de Natalia Gavrilița și-a dat demisia. La scurt timp, Maia Sandu l-a desemnat pe Dorin Recean pentru funcția de premier.

Foto: presedinte.md

