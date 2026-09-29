Un membru CSM desființează propunerea judecătoarei Recorder pentru Ministerul Justiției

Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, critică dur măsurile pentru Justiție incluse în programul de guvernare al Cabinetului propus de Siegfried Mureșan.

Deși spune că a primit inițial ”cu entuziasm” nominalizarea fostei judecătoare și membre CSM Andrea Chiș la Ministerul Justiției, Ene afirmă că a fost dezamăgit după ce a citit măsurile propuse pentru sistemul judiciar.

Membrul CSM spune că poate accepta caracterul general al unui program politic, însă consideră că experiența profesională a Andreei Chiș ar fi trebuit să se reflecte într-o abordare mai riguroasă a problemelor din instanțe.

”În sfârșit, un judecător la Justiție!? Am primit cu entuziasm știrea că vom avea un fost judecător ministru al Justiției. Cine altcineva să cunoască și să înțeleagă mai bine toate provocările, toate problemele și întreg specificul activității din instanțe? Apoi am citit programul de guvernare și entuziasmul a pierit încă de la primul punct.

Pot înțelege caracterul general și uneori vag al unui program politic în care suntem obișnuiți să ni se spună că e bine să fie bine, ca să nu fie rău. Insă îmi este foarte greu să înțeleg lipsa de rigoare a măsurilor propuse, în condițiile în care nu sunt, totuși, formulate și asumate de un protagonist la „Vara ispitelor”, ci de un fost judecător și membru CSM. Dacă necunoașterea sistemului ar putea explica, fie și parțial, ignorarea unor realități incontestabile și prezentarea unor mecanisme deja existente drept măsuri de reformă, această scuză nu subzistă pentru cineva care vine chiar din interiorul sistemului”, a scris Alin Ene pe pagina sa de Facebook.

Alin Ene: ”Mă așteptam ca un fost judecător să nu susțină numirea comisiilor de concurs aleatoriu, ci pe criterii de competență”

Una dintre criticile sale vizează intenția de limitare a delegărilor și detașărilor magistraților. Programul prevede durate maxime cumulative pentru acestea, interzicerea delegărilor încrucișate și obligativitatea organizării unui concurs pentru o funcție de conducere după ocuparea acesteia prin delegare pentru cel mult șase luni. Alin Ene susține însă că delegările în funcții de execuție sunt necesare pentru instanțele care se confruntă cu deficit de personal și că reforma ar trebui să se concentreze, în opinia sa, asupra cauzei problemei.

”Cu titlu de exemplu, chiar dacă pot înțelege impulsul de a te urca pe valul de emoție generat de filmul Recorder, ma așteptam ca un fost judecător să știe că delegările în funcții de execuție sunt necesare pentru buna funcționare a instanțelor aflate în dificultate și astfel să vină cu propuneri de înlăturare a bolii (lipsa de personal), nu a simptomului (delegarea).

Mă așteptam să știe că în prezent CSM organizează de două ori pe an concursuri pentru ocuparea tuturor funcțiilor de conducere vacante, conform calendarului publicat de regulă în luna decembrie a anului anterior. Si să nu prezinte obligativitatea organizării unor asemenea concursuri drept reformă.

Mă așteptam ca un fost judecător să nu susțină numirea comisiilor de concurs aleatoriu, ci pe criterii de competența, pregătire și meritocrație. Și în niciun caz să nu impună judecătorilor o nouă obligație de serviciu doar pentru a crea aparența unei transparențe. Probabil următoarea măsură ar fi, de ce nu, alegerea președinților din instanțe pe baza votului cetățenilor din circumscripție. Să dăm transparență, să ajungă la toată lumea!”, a mai spus judecătorul.

”Ne-am fi așteptat ca acceptarea nominalizării să se facă din dorința de a aborda problemele justițiabililor și ale întregului sistem judiciar”

În opinia sa, programul de guvernare nu oferă suficiente soluții concrete pentru aceste probleme, deși Ministerul Justiției are atribuții importante în ceea ce privește infrastructura instanțelor și inițierea unor modificări legislative.””

”Așteptările întregului corp al magistraților erau multe, însă rezonabile, raportat la statutul de fost judecător al ministrului propus.

Cele mai mari vulnerabilități ale sistemului de justiție, identificate atât de corpul judecătorilor într-un sondaj recent cât și de justițiabili, sunt volumul enorm de dosare raportat la numărul de judecători și personal auxiliar (care conduce la prelungirea duratei judecății) și condițiile inumane în care multe instanțe încă își desfășoară activitatea.

În mod regretabil, nu am găsit nimic concret despre acestea în programul de guvernare, în pofida faptului că Ministerul Justiției are un rol crucial atât în asigurarea condițiilor de lucru cât și în eventuale modificări legislative pentru degrevarea instanțelor ori suplimentarea schemelor de personal.

Deși într-o conferință cu doar 4 zile înainte de nominalizare ni se spunea că doamna judecătoare pensionată, împreună cu alți 3 actuali și foști magistrați, au alte păreri decât majoritatea sistemului judiciar, ne-am fi așteptat ca acceptarea nominalizării să se facă din dorința de a aborda problemele justițiabililor și ale întregului sistem judiciar, iar nu doar pe cele ale minorității auto-declarate. Cel puțin la prima vedere, pare că nu a fost așa”, a încheiat Alin Ene.