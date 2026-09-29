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Ancheta întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR, în impas. Politicienii și judecătorii CCR nu s-au prezentat la audieri. Confuzie și la Comisia de anchetă, condusă de fosta senatoare SOS Cosmina Cerva: vorbește de „domnul judecător” Mihai Daraban, care este de fapt șeful Camerei de Comerț

Răzvan Botea
Ancheta întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR, în impas. Politicienii și judecătorii CCR nu s-au prezentat la audieri. Confuzie și la Comisia de anchetă, condusă de fosta senatoare SOS Cosmina Cerva: vorbește de „domnul judecător” Mihai Daraban, care este de fapt șeful Camerei de Comerț
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Comisia de anchetă din Parlament, condusă de senatoarea Cosmina Cerva, aleasă în Parlament pe listele Dianei Șoșoacă (SOS), spune că va rechema la audieri persoanele implicate în întâlnirile dintre oameni de afaceri, politicieni și judecători CCR. Niciunul, conform unei comunicări a Comisiei, nu a dat curs invitației la audieri în Parlament. Au fost invitați: Ilie Bolojan, șefa CCR Simina Tănăsescu, judecătorul CCR Cristian Deliorga, dar și președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, împreună cu secretarul general al CCR.

Ancheta, care ar trebui să clarifice natura discuțiilor dintre judecătorii CCR și politicieni, a rămas în impas pentru că cei implicați nu s-au prezentat la audieri. Comisia condusă de Cerva, de asemenea, pare că se află într-o confuzie și transmite că  îl va rechema, printre alții, pe „domnul judecător” Mihai Daraban, care este, de fapt, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Mai mult, ancheta a început cu o încercare de „confirmare” a întâlnirii Bolojan-Tănăsescu: Cosmina Cerva a cerut înregistrările de pe camerele video de la Senat. Cu toate acestea, întrevederea fusese deja confirmată, de două săptămâni, de către șefa CCR Simina Tănăsescu.

Redăm mai jos comunicarea comisiei de anchetă din Parlament:

În cadrul Comisiei de anchetă din data de 29.09.2026, au fost invitați la audieri:

-la ora 10:00 doamna judecător Elena-Simina Tănăsescu, nu s-a prezentat

-la ora 10:15 domnul Prim-ministru Ilie Bolojan, nu s-a prezentat

-la ora 10:30 domnul judecător Cristian Deliorga, nu s-a prezentat

-la ora 10:45 domnul Secretar general al Curții Constituționale Alexandru-Mihai Borcan, nu s-a prezentat

-la ora 11:00 domnul președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României Mihai Daraban, nu s-a prezentat

 

Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi:

-reinvitarea persoanelor care nu s-au prezentat la audieri pentru săptămâna viitoare, marți, 6 octombrie 2026: doamna Elena-Simina Tănăsescu, domnul Ilie Bolojan, domnul Cristian Deliorga, domnul Alexandru-Mihai Borcan, domnul judecător Mihai Daraban

– retrimiterea celor două solicitări către Plenul Administrativ al Curții Constituționale, precum și informații cu privire la toate numerele de înregistrare  în evidența Plenului administrativ, a adreselor privind solicitările comisiei, precum și numele persoanei căreia i-au fost repartizate,

-retrimiterea adresei către Directorul general al companiei Toyo Aviation cu solicitarea informațiilor privind zborul din data de 8 iulie 2026,

-având în vedere răspunsul domnului Mihai Daraban, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, ca fiind unul ”obraznic, un răspuns care nu respectă nici norme deontologice dar nici legale”,s-a hotărât retrimiterea adresei cu solicitare de informații privind zborul din data de 8 iulie 2026, cu mențiunea că această ”Comisie de anchetă nu se informează din spațiul public și că este obligat să răspundă solicitărilor scrise trimise săptămâna trecută”

Bolojan și Tănăsescu, chemați în fața comisiei parlamentare care anchetează întâlnirea din biroul lui Mircea Abrudean

Ilie Bolojan, premierul demis, și șefa CCR Simina Tănăsecu, au fost chemați de o comisie de anchetă din Parlament pentru a clarifica întâlnirea care a avut loc în biroul șefului Senatului Mircea Abrudean. După ce au apărut informații privind o altă întâlnire între politicieni și magistrați, de data aceasta fiind implicat judecătorul Cristian Deliorga, ancheta a fost extinsă.

Ce investighează Comisia de Constituţionalitate. Ancheta, în impas

Cosmina Cerva a solicitat celor care se ocupă de administrarea clădirii Parlamentului imaginile de pe camerele de monitorizare a incintei din holul în care se află biroul lui Abrudean, pentru a stabili dacă întâlnirea dintre Bolojan  și Tănăsescu a avut loc. Cu toate acestea, la momentul la care a cerut imaginile, era deja confirmată această întâlnire chiar de către Simina Tănăsescu.

Comisia a cerut imaginile pe 1 septembrie, la două săptămâni după ce Tănăsescu confirmase deja întâlnirea în presă.

Ancheta este acum sub semnul întrebării, întrucât persoanele care sunt invitate la audieri nu vin, iar în cadrul comisiei din Parlament este o confuzie generală: după ce au cerut dovezi pentru o întâlnire deja confirmată, acum confundă judecătorii CCR cu șeful Camerei de Comerț.

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