Ultima ședință de coaliție înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe reforma administrației. Premierul discută cu Nicușor Dan pe buget- SURSE

Coaliția se reunește luni la ora 13:00, pentru a stabili forma finală a proiectului de lege privind reducerea personalului din primării și consilii județene, dar mai ales pentru a discuta pachetul de măsuri destinat relansării economice. Viitorul angajării răspunderii Guvernului depinde în mod direct de aceste măsuri propuse de PSD. Dacă social-democrații nu vor fi mulțumiți, în cadrul ședinței, de modul în care premierul Bolojan a integrat măsurile în proiectul de lege, Executivul nu își va mai angaja răspunderea.

De asemenea, pe masa Guvernului sunt și alte teme importante, printre care bugetul. România a intrat în 2026 fără un plan stabilit, însă are o țintă pentru a obține anul acesta un deficit de maxim 6,4%.

În același timp, relațiile din coaliție au ajuns la cel mai scăzut nivel de la formarea acesteia, potrivit unei evaluări făcute chiar de președintele Nicușor Dan. Șeful statului intenționează ca în această săptămână să îi convoace la consultări pe liderii coaliției.

Președintele Nicușor Dan a avut deja mai multe discuții cu premierul, pe teme diverse, de la evoluția situației politice până la numirile șefilor de servicii.

Bolojan s-a întâlnit cu Nicușor Dan să discute legea bugetului – SURSE