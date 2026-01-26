Prima pagină » Știri politice » Ultima ședință de coaliție înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe reforma administrației. Premierul discută cu Nicușor Dan pe buget- SURSE

Ultima ședință de coaliție înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe reforma administrației. Premierul discută cu Nicușor Dan pe buget- SURSE

26 ian. 2026, 11:10, Știri politice
Ultima ședință de coaliție înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe reforma administrației. Premierul discută cu Nicușor Dan pe buget- SURSE

Coaliția se reunește luni la ora 13:00, pentru a stabili forma finală a proiectului de lege privind reducerea personalului din primării și consilii județene, dar mai ales pentru a discuta pachetul de măsuri destinat relansării economice. Viitorul angajării răspunderii Guvernului depinde în mod direct de aceste măsuri propuse de PSD. Dacă social-democrații nu vor fi mulțumiți, în cadrul ședinței, de modul în care premierul Bolojan a integrat măsurile în proiectul de lege, Executivul nu își va mai angaja răspunderea.

De asemenea, pe masa Guvernului sunt și alte teme importante, printre care bugetul. România a intrat în 2026 fără un plan stabilit, însă are o țintă pentru a obține anul acesta un deficit de maxim 6,4%.

În același timp, relațiile din coaliție au ajuns la cel mai scăzut nivel de la formarea acesteia, potrivit unei evaluări făcute chiar de președintele Nicușor Dan. Șeful statului intenționează ca în această săptămână să îi convoace la consultări pe liderii coaliției.

Președintele Nicușor Dan a avut deja mai multe discuții cu premierul, pe teme diverse, de la evoluția situației politice până la numirile șefilor de servicii.

Bolojan s-a întâlnit cu Nicușor Dan să discute legea bugetului – SURSE

Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan s-a încheiat, după aproximativ două ore de discuții.

La ora 13.00, prim-ministrul este așteptat la Palatul Victoria pentru ședința Coaliției, ultima înainte de angajarea răspunderii pe măsurile de relansare economică și pe tăierile din administrație.

Consultările dintre președintele Nicușor Dan și liderii coaliției vin pe fondul creșterii nemulțumirilor din PSD, dar și în rândul mai multor primari PNL, față de măsurile fiscale și bugetare adoptate de premierul Bolojan. În interiorul PSD au loc tot mai multe discuții despre posibilitatea înlocuirii acestuia din fruntea Guvernului. De altfel, social-democrații vorbesc tot mai deschis despre această variantă: secretarul general al partidului, Claudiu Manda, a declarat că „s-ar putea să vină un moment în care să spunem hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge, nu mai respectă playlist-ul”.

Apropiați ai Administrației Prezidențiale susțin că Nicușor Dan le-a transmis liderilor coaliției că ar putea refuza promulgarea Legii bugetului dacă nu sunt respectate rezultatele referendumului pentru București. Concret, Primăria Capitalei ar trebui să primească integral fondurile, fără ca Guvernul să le mai redirecționeze către sectoare.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Sorin Grindeanu a fost invitat în Templul Coral, la Ziua Internaţională a Comemorării Holocaustului: „Nu este suficient să combatem antisemitismul”
12:40
Sorin Grindeanu a fost invitat în Templul Coral, la Ziua Internaţională a Comemorării Holocaustului: „Nu este suficient să combatem antisemitismul”
FLASH NEWS Victor Ponta: „De ce politruci sicofanţi precum Miruţă sau Buzoianu ajung în funcții pentru care nu au nicio pregătire”
10:44
Victor Ponta: „De ce politruci sicofanţi precum Miruţă sau Buzoianu ajung în funcții pentru care nu au nicio pregătire”
APĂRARE Ar putea România să-și apere singură, fără NATO, cea mai mare investiție energetică? Cum va fi protejat proiectul Neptun Deep și cine ne-ar putea ajuta
05:00
Ar putea România să-și apere singură, fără NATO, cea mai mare investiție energetică? Cum va fi protejat proiectul Neptun Deep și cine ne-ar putea ajuta
TENSIUNI La un an de la revenirea lui Trump, tabăra liderilor naționaliști din UE este divizată pe teme precum cooperarea din cadrul NATO și relațiile cu SUA
22:18
La un an de la revenirea lui Trump, tabăra liderilor naționaliști din UE este divizată pe teme precum cooperarea din cadrul NATO și relațiile cu SUA
FLASH NEWS Ciprian Ciucu acuză trădarea lui Ilie Bolojan în interiorul PNL. Ce spune despre relația sa cu premierul
21:23
Ciprian Ciucu acuză trădarea lui Ilie Bolojan în interiorul PNL. Ce spune despre relația sa cu premierul
REVOLTĂTOR Cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan, la Iași, sunt vânați pentru amenzi de autoritățile locale. Plouă cu procese verbale
21:06
Cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan, la Iași, sunt vânați pentru amenzi de autoritățile locale. Plouă cu procese verbale
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
Cancan.ro
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Cancan.ro
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
Ce se întâmplă doctore
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Drone, roboți și vehicule de luptă autonome, în România. NATO pregătește „zone automatizate” de apărare
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Studiu: Gândirea pozitivă ar putea întări sistemul imunitar
BREAKING NEWS A evadat criminalul turc care a omorât un polițist. „Regele Veiozelor” mai avea 11 ani de ispășit din cei 22 de ani la Rahova. Cum a reușit evadarea
12:31
A evadat criminalul turc care a omorât un polițist. „Regele Veiozelor” mai avea 11 ani de ispășit din cei 22 de ani la Rahova. Cum a reușit evadarea
SPORT Îl „bate” pe Rafael Nadal la superstiții și vrea să se DUELEZE cu Roger Federer
12:31
Îl „bate” pe Rafael Nadal la superstiții și vrea să se DUELEZE cu Roger Federer
VIDEO Ion Cristoiu: Prin sinistrul milițian Cătălin Predoiu, NevolNicu de la Cotroceni se răzbună pe cei care l-au huiduit de Ziua Unirii
12:09
Ion Cristoiu: Prin sinistrul milițian Cătălin Predoiu, NevolNicu de la Cotroceni se răzbună pe cei care l-au huiduit de Ziua Unirii
ALERTĂ Ca în pandemie: furtuna de zăpadă din SUA a închis cele mai multe zboruri de la criza covid încoace. Peste un milion de oameni au rămas fără curent
11:58
Ca în pandemie: furtuna de zăpadă din SUA a închis cele mai multe zboruri de la criza covid încoace. Peste un milion de oameni au rămas fără curent
SPORT Darius Dorin, campion național la tenis U16. La turneu au asistat nume uriașe, ca Ion Țiriac și Ilie Năstase
11:58
Darius Dorin, campion național la tenis U16. La turneu au asistat nume uriașe, ca Ion Țiriac și Ilie Năstase

Cele mai noi

Trimite acest link pe