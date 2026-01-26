Ultima ședință de coaliție înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe reforma administrației. Premierul discută cu Nicușor Dan pe buget- SURSE

Coaliția se reunește luni la ora 13:00, pentru a stabili forma finală a proiectului de lege privind reducerea personalului din primării și consilii județene, dar mai ales pentru a discuta pachetul de măsuri destinat relansării economice. Viitorul angajării răspunderii Guvernului depinde în mod direct de aceste măsuri propuse de PSD. Dacă social-democrații nu vor fi mulțumiți, în cadrul ședinței, de modul în care premierul Bolojan a integrat măsurile în proiectul de lege, Executivul nu își va mai angaja răspunderea.
De asemenea, pe masa Guvernului sunt și alte teme importante, printre care bugetul. România a intrat în 2026 fără un plan stabilit, însă are o țintă pentru a obține anul acesta un deficit de maxim 6,4%.
În același timp, relațiile din coaliție au ajuns la cel mai scăzut nivel de la formarea acesteia, potrivit unei evaluări făcute chiar de președintele Nicușor Dan. Șeful statului intenționează ca în această săptămână să îi convoace la consultări pe liderii coaliției.
Președintele Nicușor Dan a avut deja mai multe discuții cu premierul, pe teme diverse, de la evoluția situației politice până la numirile șefilor de servicii.
Bolojan s-a întâlnit cu Nicușor Dan să discute legea bugetului – SURSE
Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan s-a încheiat, după aproximativ două ore de discuții.
La ora 13.00, prim-ministrul este așteptat la Palatul Victoria pentru ședința Coaliției, ultima înainte de angajarea răspunderii pe măsurile de relansare economică și pe tăierile din administrație.
Consultările dintre președintele Nicușor Dan și liderii coaliției vin pe fondul creșterii nemulțumirilor din PSD, dar și în rândul mai multor primari PNL, față de măsurile fiscale și bugetare adoptate de premierul Bolojan. În interiorul PSD au loc tot mai multe discuții despre posibilitatea înlocuirii acestuia din fruntea Guvernului. De altfel, social-democrații vorbesc tot mai deschis despre această variantă: secretarul general al partidului, Claudiu Manda, a declarat că „s-ar putea să vină un moment în care să spunem hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge, nu mai respectă playlist-ul”.
Apropiați ai Administrației Prezidențiale susțin că Nicușor Dan le-a transmis liderilor coaliției că ar putea refuza promulgarea Legii bugetului dacă nu sunt respectate rezultatele referendumului pentru București. Concret, Primăria Capitalei ar trebui să primească integral fondurile, fără ca Guvernul să le mai redirecționeze către sectoare.