„Războiul premierilor” continuă. Ciolacu îi răspunde lui Orban: „Șomer politic/ trubadur expirat/ bufon/ tupeu fără limte/ făcea cărare la biroul meu să fie pus premier”

Bianca Dogaru
23 ian. 2026, 13:39, Știri politice
Fostul premier, Marcel Ciolacu, a publicat un mesaj dur pe rețelele sociale, în care îl atacă direct pe Ludovic Orban. Reacția lui Ciolacu vine la o zi după ce Orban a spus că „nerușinarea sa depășește orice limită” pentru că îndrăznește să-l atace pe Ilie Bolojan. 

În mesajul său, Ciolacu afirmă că Ludovic Orban a ajuns principalul apărător public al lui Bolojan și asta arată lipsă de sprijin din interiorul PNL. Acesta îl numește pe Orban „șomer politic”.

„Faptul că principalul apărător public al lui Ilie Bolojan a ajuns șomerul politic Orban arată absența asurzitoare a susținerii sale din partea PNL!”

Ciolacu îl acuză pe Orban că nu are credibilitate atunci când vorbește despre buget și amintește că, în timpul guvernării sale, datoria publică a României a crescut semnificativ.

„Să te numești Ludovic Orban și să dai lecții despre buget când cel mai mare salt al datoriei publice din istoria modernă (+126 miliarde lei) a fost în 2020, în guvernarea ta, abia ăsta este cu adevărat tupeu fără limite! Fiindcă acel mega-deficit nu a ajutat oamenii și economia, ci a fost un suport pentru furtul uriaș de bani publici, cu achiziții de miliarde pentru izolete, măști neconforme și vaccinuri expirate prin depozite.”

Fostul premier reamintește și episoade din trecutul politic al lui Orban.

„Pentru cei care au uitat, Ludovic Orban nu lasă în urmă doar cheful din Guvern, în plină pandemie, circul sinistru numit „festivalul democrației” din PNL sau recenta demisie-fulger de la Cotroceni, după gafe în serie. El este și politicianul care, în martie 2020, făcea cărare la biroul meu de la Parlament să fie pus iar premier, după ce fusese demis prin moțiune de cenzură. S-a milogit să ajungă la Palatul Victoria cu voturile PSD, fiindcă n-am vrut să lăsăm țara fără premier când abia începea pandemia.”

În finalul mesajului, Marcel Ciolacu îl descrie pe Ludovic Orban drept un „trubadur expirat” care încearcă să se reinventeze.

„Acesta este trubadurul expirat care vrea azi să se reinventeze, vorbind de integritate și moralitate politice, drept garda pretroriană a lui Bolojan. Iar când singurul tău bodyguard e bufonul scenei politice, care răcnea „ciiiineeee esteee geneeeraluuuuul”, gudurându-se pe lângă Iohannis, e ca și cum ai pune paznic la viitor pe cineva care, veșnic „afumat”, a pierdut toate cheile trecutului.”

