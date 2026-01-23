Bolojan va aproba bugetul pe 2026 chiar și fără decizia CCR pe pensiile magistraților: „Bugetul trebuie să fie adoptat în condițiile posibile”

Ilie Bolojan, premierul României, afirmă că bugetul pe 2026 va fi aprobat chiar și fără decizia Curții Constituționale privind pensiile speciale. Bugetul pentru anul viitor trebuie votat în februarie, iar Bolojan anunță că acesta va avea obiective ambițioase. România riscă să piardă 200 de milioane de euro dacă CCR respinge proiectul privind pensiile magistraților

„Dacă întârzie decizia CCR vom intra într-o zonă în care nu mai putem recupera cei peste 200 de milioane de euro din jalonul pentru pensiile magistraților. Avem o perioadă de clarificări, care ea expiră și vom pierde banii. Legat de pachetul din administrație, el are efect asupra bugetului fiindcă schimbă sistemul din România. Bugetul se construiește pe legile care sunt în vigoare și pentru a avea predictibilitate trebuie să ne respectăm țintele.„

„Bugetul trebuie să fie adoptat” e mantra premierului.

„Indiferent de ce se întâmplă în perioada următoare bugetul trebuie să fie adoptat în condițiile posibile. Bugetul nu a fost adoptat fiindcă pachetul pe administrație nu a fost susținut de toate partidele, dar acum este. Am putea ținti un PIB de peste 2.000 de miliarde și un deficit de 6%, puțin peste 6% în așa fel încât să avem un acord și cu echipa tehnică a Comisiei Europene și la o inflație de peste 4%”, a spus Ilie Bolojan la Radio România Actualități.

Reforma administrației va merge la pachet cu măsurile de revenire fiscală

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că măsurile propuse de social-democrați pentru relansare economică vor fi adoptate de Guvern prin angajarea răspunderii în Parlament „la pachet cu reforma administrației publice”.

„Măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate de Guvern, prin angajarea răspunderii în Parlament, la pachet cu reforma administrației publice! Este o decizie unanimă a Coaliției de guvernare luată după (prea) multe luni în care am făcut eforturi susținute să-l convingem pe prim-ministrul Ilie Bolojan că susținerea firmelor românești reprezintă o prioritate absolută a Guvernului!”, a scris Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Bolojan vrea să convoace Parlamentul în sesiune extraordinară pentru reforma administrației publice. Prima promisiune a guvernului Bolojan, înainte de învestire, a fost această reformă

Bolojan îi dă replica lui Rareș Bogdan, după ce l-a acuzat că ține mai mult la USR decât la PNL: „Primarii nu rămân cu mai puțini bani”