Prima pagină » Știri politice » Ciolacu, dezlănțuit împotriva fostului ministru de Finanțe, Marcel Boloș: Ce bani v-am cerut eu să cheltuiți? / Vă prind eu la Sfânta Liturghie!

Ciolacu, dezlănțuit împotriva fostului ministru de Finanțe, Marcel Boloș: Ce bani v-am cerut eu să cheltuiți? / Vă prind eu la Sfânta Liturghie!

08 sept. 2025, 21:46, Știri politice
Ciolacu, dezlănțuit împotriva fostului ministru de Finanțe, Marcel Boloș: Ce bani v-am cerut eu să cheltuiți? / Vă prind eu la Sfânta Liturghie!

Marcel Ciolacu demontează minciuna că a cheltuit „discreționar” miliarde de euro din Fondul de Rezervă al Guvernului. „Fals. O minciună. Acești bani nu au fost cheltuiți din Fondul de Rezervă”, spune răspicat fostul premier, la România TV.

Ciolacu se dezlănțuie la adresa fostului șef de la Finanțe, Marcel Boloș, care i-a fost subaltern în Guvern. Îl acuză pe Boloș că a tăcut timp de patru luni de zile, în loc să spună adevărul despre utilizarea Fondului de Rezervă.

„Era fondul de rezervă al Guvernului, e cu totul altceva. (…) Ministrul Finanțelor, domnul Boloș, mă auzi? De ce ai stat patru luni de zile să-l înjure toată lumea pe șeful tău, când știai adevărul, când știai toate cifrele?? Când mi-ai propus dumneata și am fost de acord. Și nu-mi pare rău, domnule Boloș, că a fost o decizie bună”, spune Ciolacu.

Ciolacu îl așteaptă pe Boloș la Sfânta Liturghie.

„Colegial, creștinește, nu era să vii la televizor și să spui adevărul. Ce sume v-am cerut eu, domnule Boloș, să cheltuiți din Fondul ăsta de rezervă?!

Unde s-au dus banii, domnu Boloș? S-au dus la Transporturi, la MIPE, la PNRR, la autpritățile locale, la ajustarea prețurilor. Vă prin eu, domnul Boloaș, la Sfânta Liturghie!”, încheie fostul premier.

Fostul premier explică faptul că „propunerea de act normativ o face tot ministrul de Finanțe”.

„Pentru ce să fac pușcărie?”

Întrebat de plângerea penală pe care o are pe numele său privind folosirea banilor din Fondul de Rezervă, Ciolacu spune că nici nu concepe să fie chemat la Parchet.

„Pentru ce să fac pușcărie? Am plângeri penale pe numele meu mereu. Să mă cheme. Ce-i o problemă? N-am făcut nimic ilegal. N-am furat nimic. Nici nu concep acest lucru. Multe clasări îmi vin fără să fiu chemat. Care 65 de miliarde? Am ieșit și am zis. Uite: aici sunt banii! Ce, eu am împărțit banii la prieteni?”, răspunde fostul premier.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Moșteanu anunță că a cerut aprobarea Parlamentului pentru achiziția unei Corvete din Turcia. Care este prețul

Mediafax
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată țara
Digi24
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
Cancan.ro
Ultima dorință pe care mama Adrianei Bahmuțeanu a avut-o: 'Să le spun cu limbă de moarte…
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”
Mediafax
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Click
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump
Cancan.ro
BREAKING | Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit
Ce se întâmplă doctore
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
observatornews.ro
Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii: "Mi-a spus că îl doare în... de deficit"
StirileKanalD
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
KanalD
Cadavrul unui tânăr de 32 de ani a fost descoperit printre mormintele unui cimitir din Petroșani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
Descopera.ro
Ciocnire „excepțional de rară” detectată în Univers
Capital.ro
Călin Georgescu a luat decizia. A trimis o cerere de prelungire a suspendării pe 27 august
Evz.ro
Schimbări majore pentru românii cu telefoane și electrocasnice inteligente
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
Breaking news: Inimile s-au frânt. Nimeni nu era pregătit pentru această veste. A plecat dintre noi un cântăreț iubit de o ţară întreagă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, cum ai reacționa dacă m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
Descopera.ro
Dinozaurii au fost afectați de o boală devastatoare, indică noi fosile