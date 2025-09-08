Ciolacu, dezlănțuit împotriva fostului ministru de Finanțe, Marcel Boloș: Ce bani v-am cerut eu să cheltuiți? / Vă prind eu la Sfânta Liturghie!

Marcel Ciolacu demontează minciuna că a cheltuit „discreționar” miliarde de euro din Fondul de Rezervă al Guvernului. „Fals. O minciună. Acești bani nu au fost cheltuiți din Fondul de Rezervă”, spune răspicat fostul premier, la România TV.

Ciolacu se dezlănțuie la adresa fostului șef de la Finanțe, Marcel Boloș, care i-a fost subaltern în Guvern. Îl acuză pe Boloș că a tăcut timp de patru luni de zile, în loc să spună adevărul despre utilizarea Fondului de Rezervă.

„Era fondul de rezervă al Guvernului, e cu totul altceva. (…) Ministrul Finanțelor, domnul Boloș, mă auzi? De ce ai stat patru luni de zile să-l înjure toată lumea pe șeful tău, când știai adevărul, când știai toate cifrele?? Când mi-ai propus dumneata și am fost de acord. Și nu-mi pare rău, domnule Boloș, că a fost o decizie bună”, spune Ciolacu.

Ciolacu îl așteaptă pe Boloș la Sfânta Liturghie.

„Colegial, creștinește, nu era să vii la televizor și să spui adevărul. Ce sume v-am cerut eu, domnule Boloș, să cheltuiți din Fondul ăsta de rezervă?! Unde s-au dus banii, domnu Boloș? S-au dus la Transporturi, la MIPE, la PNRR, la autpritățile locale, la ajustarea prețurilor. Vă prin eu, domnul Boloaș, la Sfânta Liturghie!”, încheie fostul premier.

Fostul premier explică faptul că „propunerea de act normativ o face tot ministrul de Finanțe”.

„Pentru ce să fac pușcărie?”

Întrebat de plângerea penală pe care o are pe numele său privind folosirea banilor din Fondul de Rezervă, Ciolacu spune că nici nu concepe să fie chemat la Parchet.

„Pentru ce să fac pușcărie? Am plângeri penale pe numele meu mereu. Să mă cheme. Ce-i o problemă? N-am făcut nimic ilegal. N-am furat nimic. Nici nu concep acest lucru. Multe clasări îmi vin fără să fiu chemat. Care 65 de miliarde? Am ieșit și am zis. Uite: aici sunt banii! Ce, eu am împărțit banii la prieteni?”, răspunde fostul premier.

