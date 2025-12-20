13:18

„Vedem că veniturile PMB sunt limitate structural. Ele vin doar din cote defalcate din impozitul pe venit, din subvenții de la bugetul de stat, fonduri europene, în funcție de capacitatea administrativă. Nu are o autonomie fiscală. Este foarte foarte mică.”

„Subvențiile mănâncă bugetul, avem două găuri structurale majore care ne duc în pragul falimentului dacă nu vom face ceva în 2026. Și aici mă angajez să facem ceva. Nu doar să mergem să stăm cu mâna întinsă la Guvern. Vor fi niște reforme structurale pe parcursul anului 2026 și voi avea nevoie de tot sprijinul Consiliului General”