„Nu vreau să fiu și eu un primar care a trecut și el pe acolo, nu a făcut nimic. Va depinde de mine să explic fiecare măsură, să prezinte credibilitate. (…) Dacă nu se schimbă ceva, acest oraș nu va arăta niciodată altfel. Nu are cum.”
„Orice leuț care poate fi adus în acest sfârșit de an contează! Va trebui să facem – nu va scăpa nicio instituție, ca să fie foarte clar. Deci dacă putem să luam 5%, 2%, 3%, ei se cumulează și înseamnă mult…de oriunde”
„În concluzie, vreau să-i mulțumesc domnului Nicușor Dan, că..și acum mi-am dat seama mult mai bine, după ce am venit la Primărie și am studiat.. că a inițiat referendumul de anul trecut. Asta a fost modalitatea domniei sale prin care să atragă atenția că a încercat să se facă auzit, și nu a fost auzit. O să-mi asum și eu o parte din vină aici. Și ca primar de sector și ca om care a participat la ședințele coaliției în anul 2025. Faptul că domnul președinte s-a făcut auzit prin acel referendum, faptul că bucureștenii l-au auzit, îmi oferă mie azi oportunitatea ca Primar General să duc mai departe acest proiect. În sensul că referendumul trebuie să se întâmple”
„Vedem că veniturile PMB sunt limitate structural. Ele vin doar din cote defalcate din impozitul pe venit, din subvenții de la bugetul de stat, fonduri europene, în funcție de capacitatea administrativă. Nu are o autonomie fiscală. Este foarte foarte mică.”
„Subvențiile mănâncă bugetul, avem două găuri structurale majore care ne duc în pragul falimentului dacă nu vom face ceva în 2026. Și aici mă angajez să facem ceva. Nu doar să mergem să stăm cu mâna întinsă la Guvern. Vor fi niște reforme structurale pe parcursul anului 2026 și voi avea nevoie de tot sprijinul Consiliului General”
”Vorbim despre faptul că din tot bugetul PMB doar 11% a putut să meargă către dezvoltare. Vă mai zic ceva – nu sunt toate facturile la zi!”, spune Ciucu
„Vedem că o parte dintre ele, pentru subvențiile de transport, 40%, undeva la 500 de milioane. La termodifare 811 milioane de lei, plus datoria acumululata de Consiliul General, de 233 miliarde”, spune Ciucu.
”Este practic imposibil să spunem că putem să echilibrăm bugetul pe anul viitor”, spune primarul.
„Dacă nimic nu s-ar schimba și am primi 50% din bugetul care ar trebui să vină de la Guvern, excluzând taxele și impozitele locale, am primi 5 miliarde, dacă am primit 55%, am avea 5,5 miliarde. Dacă am primi 60%, am avea undeva la 6 miliarde, cu 2,5 miliarde mai puțin decât necesarul pe anul viitor.”
Ciprian Ciucu, primarul ales al Capitalei, ține prima conferință de presă de când a intrat în funcție cu drepturi depline. A început prin a arăta dezastrul pe care l-a găsit la Primăria București, după Nicușor Dan. Ciucu estimează că Primăria Capitalei ar avea nevoie de cel puțin 8,5 miliarde de lei doar pentru funcționare și plata datoriilor, fără a lua în calcul investiții sau proiecte de dezvoltare.