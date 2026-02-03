Prima pagină » Știri politice » Rareș Bogdan de azi nu mai e de acord cu Rareș Bogdan de ieri. Acum îl laudă pe Ilie Bolojan

03 feb. 2026, 20:37, Știri politice
Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Rareș Bogdan l-a lăudat pe Ilie Bolojan, despre care a declarat că nu ar trebui schimbat de la guvernare, asta după ce, în declarații date anterior, europarlamentarul îl critica vehement pe premier. 

Rareș Bogdan: ” Cine crede că astăzi trebuie schimbat Ilie Bolojan greșește”

Deși în urmă cu o zi europarlamentarul contesta modul de lucru al premierului și critica decizia acestuia de a solicita vot de încredere ”lună de lună”, Rareș Bogdan a revenit la sentimente mai bune. Întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui schimbat din funcție, Rareș Bogdan a declarat că nu aceasta este soluția potrivită.

„Vă spun cu toată sinceritatea: cine crede că astăzi trebuie schimbat Ilie Bolojan greșește. Ilie Bolojan trebuie să își schimbe stilul și optica, nu trebuie schimbat de la Palatul Victoria.

Vă spun de ce sunt cât se poate de sincer: Ilie Bolojan are astăzi un nivel de încredere cu 6–7 procente peste partid. PNL nu are, în acest moment, un lider politic care să aibă un scor de încredere cu 6–7 procente peste scorul partidului.

Asta nu înseamnă că toți suntem fericiți sau că tot ceea ce face Ilie Bolojan, din punct de vedere al guvernării și al abordării, este cel mai bine”, a declarat Rareș Bogdan.

Bogdan: ”În PNL nu este scandalul care se proiectează în spațiul public”

Bogdan a adăugat că, deși în spațiul public se vehiculează un scandal în interiorul PNL, lucrurile nu ar sta așa: ”În PNL nu este, nici pe departe, scandalul care se proiectează în spațiul public. Este, pur și simplu, o chestiune în care PNL trebuie să își caute electoratul și să facă ceea ce este bine pentru România”, a adăugat Rareș Bogdan.

Ședința PNL în care Bolojan își joacă funcția a început cu scântei. Rareș Bogdan s-a năpustit din nou asupra premierului: Bolojan trebuie să atragă investitori, nu să-i alunge / Trebuie să aducem investitori, nu să creștem taxele

„Trebuie să facă proba!" Ilie Bolojan se ceartă cu Rareș Bogdan și sugerează că fostul prim-vicepreședinte PNL este mincinos

